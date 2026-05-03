ТОП-5 самых востребованных профессий определили в СКО

В Северо-Казахстанской области в ближайшие два года на рынке труда сохранится дефицит кадров — потребуется порядка 5 000 специалистов, передает корреспондент агентства Kazinform.

Палата предпринимателей Северо-Казахстанской области провела традиционный опрос среди работодателей и обнародовала его результаты. Итоги исследования будут учтены при формировании государственного образовательного заказа на предстоящий период.

В этом году опрос проводился в период со 2 февраля по 20 марта, в нем приняли участие около 1 500 предприятий области. Из них более 800 составили индивидуальные предприниматели, остальные — юридические лица. Основную часть участников представляют субъекты малого и микробизнеса: в исследование вошли 917 предприятий с численностью до 10 сотрудников и 443 малые компании с численностью от 10 до 99 работников. Кроме того, участие приняли 88 средних и 23 крупных предприятия. Большинство из них осуществляют деятельность в сферах сельского хозяйства, торговли и услуг. Также активность проявили работодатели из сфер образования, транспорта и обрабатывающей промышленности.

— Согласно проведенному мониторингу, в 2026–2028 годах в регионе возникнет потребность примерно в 5 000 специалистов. Основная часть — 3 100 человек или 64% от общего спроса — приходится на город Петропавловск. Кроме того, в Есильском районе потребуется 244 специалиста, в Аккайынском районе — 229, в районе имени Габита Мусрепова — 183 и в Тимирязевском районе — 177 специалистов. За последние 3 года впервые лидером по нехватке кадров стала сфера государственного управления — в настоящее время здесь насчитывается 1 114 вакантных рабочих мест, — сообщил директор Палаты предпринимателей Северо-Казахстанской области Есжан Оразалин.

Кроме того, в сельском хозяйстве зафиксировано 822 вакансии, в сфере торговли — 509, в обрабатывающей промышленности — 416 свободных рабочих мест. Высокий спрос также наблюдается в сфере снабжения электроэнергией и газом — здесь открыто 545 вакансий. В то же время горнодобывающая промышленность, а также сферы информации и связи находятся в конце списка по уровню дефицита кадров.

Результаты исследования показали, что на рынке труда сохраняется высокий спрос на рабочие профессии и технически квалифицированные кадры. В числе наиболее востребованных профессий — повар, электромонтер, логопед, автослесарь и тракторист-машинист. Также сохраняется спрос на инженеров-механизаторов, медицинских работников и учителей физической культуры.

— Что касается уровня образования, большинство работодателей нуждаются в специалистах с техническим и профессиональным образованием. Таких вакансий насчитывается около 3 000. Требуются 1 250 специалистов с высшим образованием. Кроме того, для граждан, имеющих только школьное образование, предлагается 304 вакансии. 62 человека, прошедшие краткосрочные курсы, также могут быть трудоустроены. В 217 случаях уровень образования не имеет значения, — отметила руководитель отдела Палаты предпринимателей Северо-Казахстанской области Ирина Торопова.

Собранные данные будут направлены в соответствующие государственные органы и использованы для приведения образовательных программ колледжей и высших учебных заведений региона в соответствие с реальными потребностями рынка труда, а также для эффективного распределения образовательных грантов.

