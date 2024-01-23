ТОП-5 самых популярных курортов Казахстана

По данным Национального бюро статистики, с января по сентябрь 2023 года более 3 млн 73 тысяч человек посетили отечественные курортные зоны. Это на 344 тысячи человек больше, чем в 2022 году, передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу Министерства туризма и спорта РК.

Рост по сравнению с аналогичным периодом 2022 года - на 12,6%. За 9 месяцев 2022 года казахстанские курорты посетили 2 млн 729 тысяч человек.

Предлагаем вашему вниманию подборку из топ-5 курортных зон Казахстана по количеству туристов в период с января по сентябрь 2023 года.

Самой популярной курортной зоной за 9 месяцев 2023 года стал Алматинский горный кластер. С января по сентябрь прошлого года его посетили 1 млн 728 тысяч туристов.

Второе место принадлежит курортам Мангистау. Этот западный регион нашей страны посетило 299 тысяч человек.

На третьей ступени расположилась Щучинско-Боровская курортная зона – 243 тысячи туристов.

В пятерку также вошли два популярных летних мест отдыха – Алакольская курортная зона (область Абай) (204 тысячи) и Балхашская курортная зона (94 тысячи).

- С каждым годом внутренный туризма Казахстана динамически развивается. Отечественные курорты все больше пользуются популярностью не только у казахстанцев, но и у иностранных гостей. В планах министерства увеличить эти показатели за счет мер государственной поддержки. На сегодня для любого туриста одним из важных критериев выбора места отдыха является развитая инфраструктура. Работа в этом направлении будет продолжена. К сожалению, потенциал некоторых курортов еще не раскрыт в полной мере. Например, курортная зона Катон-Карагай, красота природы которой не уступает ни одному из самых популярных туристических мест страны. За 9 месяцев прошлого года всего лишь 7,8 тысячи человек посетили этот курорт, - сказал заместитель министра туризма и спорта Ержан Еркинбаев.

По статистическим данным, выросли и объемы оказанных услуг. Если с января по сентябрь 2022 года гостиницы курортных зон оказали услуги на сумму более 74 млрд тенге, то за этот же период 2023 года показатель вырос на 29 млрд тенге и составил более 103 млрд тенге. Рост составил 39%.