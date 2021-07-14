Топ-5 проблемных сфер услуг назвали в Минторговли

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Топ-5 проблемных сфер услуг, на которые чаще всего жалуются потребители, назвали в Министерстве торговли и интеграции РК, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Казахстанский потребитель является самым незащищенным субъектом на рынке товаров и услуг, а его права нарушаются ежедневно и повсеместно. Ежегодно растёт количество жалоб на низкое качество сервиса со стороны предпринимателей и продавцов», - отмечает пресс-служба ведомства.

В министерстве сообщают, что с июля по октябрь 2020 года среди населения РК было проведено социологическое исследование в сфере защиты прав потребителей. Целью опроса было определить уровень удовлетворённости населения теми или иными видами услуг, а также выявить уровень потребительской грамотности казахстанцев.

Респонденты оценивали 20 отраслей торговли и услуг. Выяснилось, что процент удовлетворённости жителей страны составляет выше среднего (67%).

На основе соцопроса выявлен топ-5 проблемных сфер услуг, в которых регулярно попираются потребительские права граждан.

Лидируют в этом списке медицинские услуги 45,9% потребителей неудовлетворены качеством оказываемых услуг.

Услугами железнодорожного транспорта не удовлетворены 43,2% опрошенных потребителей

Услугами междугороднего/международного, автомобильного транспорта, в том числе такси не удовлетворены 42% потребителей.

Услугами образовательных центров не удовлетворены 41,6% опрошенных потребителей.

Замыкает пятерку неудовлетворенных услуг – услуга связи которой не удовлетворены 35,9% опрошенных потребителей.

Немало нареканий звучит в сторону туристской отрасли, общественного питания, ЖКХ и других сфер.

«Жалобы в адрес строительных организаций в КЗПП не поступали. Они направляются прямиком в Комитет по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства Министерства индустрии и инфраструктурного развития РК, который курирует все вопросы строительной отрасли.

67,5% респондентов считают, что в сфере государственного регулирования защиты прав потребителей всё стало лучше», - добавили в пресс-службе.

По итогам исследования Комитетом выработан ряд рекомендаций. Госорганам предлагается усилить разъяснительную работу по всем направлениям защиты прав потребителей.

«Важно поддерживать и создавать конкурентную среду в сфере услуг посредством влияния на имидж предприятия, организации, услугодателя. Это поможет повысить качество товаров, сервиса и снизить количество потребительских жалоб. Рекомендовано проводить обучение основам потребительской грамотности в школах, колледжах, вузах, среди потребителей. Имеющиеся проблемы в сфере защиты прав потребителей показали необходимость продолжения законодательных реформ. В частности, в 2021 году началась разработка 2-го пакета поправок в Закон «О защите прав потребителей», - резюмировало минторговли.