РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    16:40, 29 Сентябрь 2023 | GMT +6

    ТОП-5 налоговых поступлений в бюджет назвали в Комитете госдоходов

    Мухтар Холдорбеков/ МИА «Казинформ»
    Фото: Мухтар Холдорбеков/ МИА «Казинформ»

    С начала года в государственный бюджет поступило свыше 12 трлн тенге налога. Об этом рассказал директор департамента анализа, статистики и управления рисками Комитета госдоходов Муратбек Мусин, отвечая на вопрос корреспондента МИА «Казинформ».

    - С начала года в наш государственный бюджет поступило 12 трлн 112 млрд тенге налогов. Из них в республиканский бюджет – 8 трлн 100 млрд, а в местный бюджет – 4 трлн 011 млрд тенге. Что касается крупных видов налогов, или же так называемых ТОП-5 налогов, приносящих наибольший доход в бюджет, к ним относятся корпоративный подоходный налог, налог на добавленную стоимость (импорт и на внутренние товары), таможенные пошлины, акцизы, платежи за недропользование, - ответил на вопрос корреспондента Казинформа Муратбек Мусин.

    На брифинге заместитель председателя КГД Жаныбек Нуржанов также пояснил, кого может коснуться мера повышенного налогообложения.

    - Для людей со средней заработной платой налог не увеличится. Если говорить о заработной плате в размере 300 тысяч тенге, нагрузка останется прежней – 10%, которые сейчас есть. Мы в рамках рабочей группы рассматриваем, с какого порога начинать повышенное налогообложение. Это может быть, 1 млн или 2 млн тенге в месяц. У нас порядка 7 млн работников. Небольшой процент – около 30-40 тысяч лиц получают заработную плату в размере свыше 2 млн тенге. Основное количество работников эта мера не заденет, - добавил Жаныбек Нуржанов.

    Напомним, в Казахстане с 2025 года вводится налог на прибыль от банковских операций. 

    В Комитете государственных доходов также объяснили низкий охват по налоговым проверкам. 

    Теги:
    Бюджет Налоги
    Арайлым Мұрат
    Автор
    Арайлым Мұрат
    Сейчас читают
    Сегодня, 17:34
    Президент РК дал поручение министру юстиции по реализации закона о возврате активов
    Сегодня, 17:33
    Лжеработодатель оформил 4 кредита на жителя Актюбинской области
    Сегодня, 17:16
    Касым-Жомарт Токаев: Казахстан - за расширение связей со странами Африки
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!