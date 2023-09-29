ТОП-5 налоговых поступлений в бюджет назвали в Комитете госдоходов

С начала года в государственный бюджет поступило свыше 12 трлн тенге налога. Об этом рассказал директор департамента анализа, статистики и управления рисками Комитета госдоходов Муратбек Мусин, отвечая на вопрос корреспондента МИА «Казинформ».

- С начала года в наш государственный бюджет поступило 12 трлн 112 млрд тенге налогов. Из них в республиканский бюджет – 8 трлн 100 млрд, а в местный бюджет – 4 трлн 011 млрд тенге. Что касается крупных видов налогов, или же так называемых ТОП-5 налогов, приносящих наибольший доход в бюджет, к ним относятся корпоративный подоходный налог, налог на добавленную стоимость (импорт и на внутренние товары), таможенные пошлины, акцизы, платежи за недропользование, - ответил на вопрос корреспондента Казинформа Муратбек Мусин.

На брифинге заместитель председателя КГД Жаныбек Нуржанов также пояснил, кого может коснуться мера повышенного налогообложения.

- Для людей со средней заработной платой налог не увеличится. Если говорить о заработной плате в размере 300 тысяч тенге, нагрузка останется прежней – 10%, которые сейчас есть. Мы в рамках рабочей группы рассматриваем, с какого порога начинать повышенное налогообложение. Это может быть, 1 млн или 2 млн тенге в месяц. У нас порядка 7 млн работников. Небольшой процент – около 30-40 тысяч лиц получают заработную плату в размере свыше 2 млн тенге. Основное количество работников эта мера не заденет, - добавил Жаныбек Нуржанов.

Напомним, в Казахстане с 2025 года вводится налог на прибыль от банковских операций.

В Комитете государственных доходов также объяснили низкий охват по налоговым проверкам.