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    13:14, 25 Сентябрь 2023 | GMT +6

    Топ-3 несырьевых товаров, которые экспортирует Казахстан

    Топ-3 несырьевых товаров, которые экспортирует Казахстан
    Фото: из открытых источников

    Вице-министр торговли и интеграции Казахстана Кайрат Торебаев отчитался об экспорте несырьевых товаров с начала этого года, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    По его данным, оборот несырьевых товаров Казахстана за январь-июль 2023 года составил 46,7 млрд долларов. Это на 21,7% выше по сравнению с соответствующим периодом прошлого года.

    За 7 месяцев этого года экспорт несырьевых товаров составил 14,2 млрд долларов. Что касается экспорта услуг, то его показатель составил 2,1 млрд долларов, что на 16,7% больше, чем за этот же период в прошлом году.

    В тройку лидеров несырьевого экспорта вошли медь и медь катодная (их доля составила 12,9%), ферросплавы (10,2%) и уран (9,4%).

    «Основными рынками сбыта традиционно остаются Россия, Китай, Узбекистан, Турция и Нидерланды. При этом зафиксирован значительный рост поставок в страны Европейского союза, Китай и страны Центральной Азии», - сказал спикер во время пресс-конференции в Службе центральных коммуникаций.

    Ранее в Министерстве национальной экономике сообщали о том, что с января по август 2023 года экспорт составил 44,8 млрд долларов США. При этом экспорт обработанных товаров составил 14,2 млрд долларов.

    Теги:
    Экономика
    Автор
    Анеля Касымова
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