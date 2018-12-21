Топ-20 финалисток «Мисс Астана» украсили календарь в честь 20-летия конкурса

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Свой 20-летний юбилей конкурс «Мисс Астана» отмечает презентационным календарем, героинями которого стали Топ-20 финалисток юбилейного конкурса, прошедшего в этом году, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на оргкомитет конкурса.

Фотосессию для первых красавиц столицы провела известный Fashion-фотограф Марета Келигова. Ее творения гармонично сочетаются с работами не менее известного мастера своего дела Максима Золотухина. Его завораживающие снимки достопримечательностей столицы несомненно стали украшением проекта.



На обложке календаря по праву - победительница юбилейного конкурса «Мисс Астана 2018» Еркеназ Сейфулла. Она окончила школу «Зерде» для одаренных детей в 2017 году. Учится в Казахском университете технологий и бизнеса, как будущий дизайнер мечтает создать свою линию одежды.

С первых дней Еркеназ начала активно принимать участие в студенческой жизни: руководит департаментом при комитете по делам молодежи, руководит университетским театром моды «Sunrise» организовывает благотворительные ярмарки «Bakeryfest», вырученные средства от которых направляются для тяжелобольных детей.

Кроме того, Еркеназ Сейфулла стала лучшим спикером сезона 2017-2018 дебатного клуба «Ак Орда».

Буквально во время проведения конкурса «Мисс Астана» девушка отпрашивалась для защиты своего личного проекта в акимате города. По словам Еркеназ, основная идея проекта «Молодежь на старте» заключается в том, чтобы превратить выпускников вузов не просто в специалистов с дипломом, а в разносторонне развитых людей, обладающим опытом в разных сферах.

Выросла она в многодетной семье. Ее мама Жибек является обладательницей подвески многодетных матерей «Алтын алка».

«У меня большая семья, родители ни одного из нас не оставляют без внимания и вкладывают все усилия для нашего правильного воспитания. Я всегда стараюсь оправдать надежды родителей, ведь благодаря им мы живем в достатке и с постоянным стремлением в лучшее. Безмерно благодарна всей моей семье, если бы не их безграничная любовь и поддержка, я бы не смогла достигнуть этого», - поделилась Еркеназ.























