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    12:30, 20 Октябрь 2022 | GMT +6

    ТОП-100 студентов колледжей выберут казахстанцы

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    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - ТОП-100 студентов колледжей смогут выбрать казахстанцы путем онлайн-голосования. Победители конкурса получат не только сертификаты и ценные призы, но и приглашения на работу по специальностям, которым они обучаются от работодателей, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства просвещения РК.

    По итогам конкурса в прошлом году трудоустроились около 50 участников. Целью конкурса является популяризация и поддержка талантливых студентов колледжей.

    Министерство просвещения проводит его ежегодно. В конкурсе могут принять участие студенты, являющиеся победителями регионального, национального и международного чемпионатов WorldSkills, научных конференций, победители олимпиад, различных конкурсов, спортивных соревнований, представители творческих коллективов, авторы проектов, инновационных идей и стартап-проектов.

    «Это не просто конкурс, а поддержка талантливой молодежи и популяризация рабочих квалификаций. Конкурс состоит из трех этапов - внутренний, региональный и республиканский. По итогам регионального этапа каждый регион определит 10 студентов, которые будут соревноваться на республиканском уровне.И затем лучшие из лучших будут определяться нашими соотечественниками посредством онлайн-голосования в период с 1 по 15 ноября на сайте проекта сайте проекта TOP 100 OUTSTANDING KZ TVET STUDENTS. На этом же сайте размещена вся информация об участниках», - рассказал исполняющий обязанности директора Департамента технического и профессионального образования Министерства просвещения Республики Казахстан Ернат Жунусов.



    Теги:
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