ТОП-100 крупных должников опубликовал Комитет госдоходов
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Комитет государственных доходов МФ РК продолжает публиковать списки крупных должников по налогам на собственность физических лиц, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу КГД.
Антирейтинг возглавил житель Шымкента Мурад Матиев, у которого накопилось долгов почти на 7,5 млн. тенге по налогу на транспорт (КБК 104402) .
Олжас Юсупов из г.Нур-Султан имеет наибольшую сумму долга на имущество (КБК 104102) . Общая задолженность достигла 2,5 млн.тенге.
В столице есть и те, кто накопил почти 4 млн.тенге долгов по налогу на землю (КБК 104302) . Причем, у Жанны Аубакировой основной долг составил около 1,5 млн,тенге. Остальные 2,35 млн. тенге – начисленная пеня.
Полный список должников доступен по этой ссылке
Органы государственных доходов планируют продолжать практику публикации списков задолжников по налогам.
Пресс-служба Комитета государственных доходов напоминает, что в Казахстане до конца года действует налоговая амнистия. По ее условиям, гражданам, уплатившим основной долг до 31 декабря (включительно), начисленная пеня будет списана автоматически.
Налогоплательщики могут узнать наличие/отсутствие задолженности по налогам, пройдя по прямой ссылке.
- Необходимо вовлечь как можно больше людей в бизнес - Глава государства
- Что сдерживает развитие МСБ в Алматы
- Более $2 млрд инвестиций намерен привлечь акимат Алматы в различные проекты
- Заседание Тюркской ТПП и Тюркский инвестиционно-деловой форум состоялись в Ташкенте
- Специальную экономическую зону создали в Петропавловске
- Постоянный представитель Всемирного банка в РК посетил проекты ученых в Туркестанской области
- Выступления Президента
- Послание Президента
- За строкой послания
- Итоги работы госорганов
- Мировые СМИ о Казахстане
- Мир и кризис
- История независимого Казахстана