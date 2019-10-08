ТОП-100 крупных должников опубликовал Комитет госдоходов

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Комитет государственных доходов МФ РК продолжает публиковать списки крупных должников по налогам на собственность физических лиц, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу КГД.

Антирейтинг возглавил житель Шымкента Мурад Матиев, у которого накопилось долгов почти на 7,5 млн. тенге по налогу на транспорт (КБК 104402) .

Олжас Юсупов из г.Нур-Султан имеет наибольшую сумму долга на имущество (КБК 104102) . Общая задолженность достигла 2,5 млн.тенге.

В столице есть и те, кто накопил почти 4 млн.тенге долгов по налогу на землю (КБК 104302) . Причем, у Жанны Аубакировой основной долг составил около 1,5 млн,тенге. Остальные 2,35 млн. тенге – начисленная пеня.

Полный список должников доступен по этой ссылке

Органы государственных доходов планируют продолжать практику публикации списков задолжников по налогам.

Пресс-служба Комитета государственных доходов напоминает, что в Казахстане до конца года действует налоговая амнистия. По ее условиям, гражданам, уплатившим основной долг до 31 декабря (включительно), начисленная пеня будет списана автоматически.

Налогоплательщики могут узнать наличие/отсутствие задолженности по налогам, пройдя по прямой ссылке.