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ТОП 10 студентов педагогических вузов наградят в Казахстане

28 Июля 2021 14:07
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ТОП 10 студентов педагогических вузов наградят в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Казахстане определят ТОП 100 студентов педагогических вузов страны. Об этом сообщил председатель ЧФ «Фонд развития общественно значимых инициатив» Ермек Мажитов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«В этом году мы интегрировали проект «Учитель Казахстана» с проектом «Учитель будущего», тем самым работая с 10 вузами нашей страны, определили ТОП 100 студентов, которые в будущем году получат свои дипломы и станут учителями нашей страны. Мы интегрировали этот проект под названием «Учитель будущего». Таким образом, из 10 вузов нашей страны, которые готовят педагогические кадры, ТОП 10 студентов также будут приглашены на церемонию награждения», - сказал Ермек Мажитов на брифинге в СЦК.

Ранее он рассказал о ходе реализации Национальной премии «Учитель Казахстана».

«Мы хотим проинформировать наших учителей и слушателей о ходе реализации проекта Национальной премии «Учитель Казахстана» в рамках глобальной премии «Учитель мира». Глобальная премия «Учитель мира», это аналог Нобелевской премии для учителей с призовым фондом в 1 млн долларов США», - сказал Ермек Мажитов.

Было отмечено, что цель проекта - повышение престижа труда педагогов, повышение статуса педагогов, а также выведение казахстанских педагогов на глобальный уровень.


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#Образование   #Вузы   #МОН  
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Автор:

Серик Сабеков

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