Топ-10 самых дорогих школ в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Алматы славится своим разнообразием образовательных учреждений, и частные школы занимают в этой системе особое место. В этой статье корреспондент МИА «Казинформ» предлагает обзор топ-10 самых дорогих частных школ города, каждая из которых предлагает уникальные образовательные возможности и подходы к обучению.

1. Алматинская международная школа QSI

Обучение в одной из самых дорогих школ Казахстана стоит 11 миллионов 570 тысяч тенге в год и включает в себя регистрационный взнос, образовательную программу и дополнительные секции для детей, без предоставления каких-либо скидок.

Однако дополнительные услуги, такие как питание учеников, стоят 2 400 тенге в день, а развозка школьников обойдется в миллион тенге в год. Важно отметить, что в данной школе не требуется ношение униформы, поэтому на это затрачиваться не придется.

2. Haileybury Almaty

Эта школа предоставляет британскую учебную программу учащимся 1-2 классов за 9 миллионов 140 тысяч тенге в год.

В стоимость обучения входит 4-х разовое питание и перекусы в течение учебного дня; кружки и секции; академическое обучение и воспитательная работа; канцтовары и тетради; обучение английскому языку в специальной Академии; услуги охраны и медицинского пункта.

Однако отдельно надо будет оплатить регистрационный взнос в размере 45 тысяч и гарантийный взнос в размере 450 тысяч тенге.

3. Казахстанская международная школа

Годовое обучение первоклассника в этой школе обойдется в 8 миллионов 835 тысяч тенге в год. Резервационный сбор составляет 1/3 от годовой оплаты за обучение. Этот сбор гарантирует ребенку место в классе.

Стоит отметить, что плата за обучение в данной школе устанавливается в долларовом эквиваленте. В случае девальвации казахстанского тенге, сумма к оплате увеличивается.

Дополнительно родителям нужно платить за школьное питание, по 2700 тенге в день. Также за пользование услугами школьного автобуса: 600 тысяч тенге в учебном году за поездки в обе стороны, 450 тысяч тенге - в одну сторону.

Однако семьям, обучающим более одного ребенка в KIS, предоставляется скидка 5% за второго ребенка и 20% за каждого последующего. Эти скидки не суммируются.

4. High Tech Academy

Эта школа предлагает финскую модель образования для учеников 1-5 классов по годовой стоимости в 5 миллионов 875 тысяч тенге. В эту стоимость включены образовательная программа, трехразовое питание и учебные материалы. Оплата может быть произведена единым платежом в начале учебного года или помесячно.

Особенно стоит отметить о предоставлении скидки в 10% при одновременном обучении в школе двух и более детей из одной семьи.

При поступлении также требуется оплатить вступительный взнос в размере 150 тысяч тенге и прохождение интервью, которое обойдется в 30 тысяч тенге. Важно учесть, что успешное прохождение интервью не гарантирует автоматического приема в школу.

5. Международная школа Мирас

В данной школе предоставляется обучение на нескольких языках, таких как русский, казахский и английский. Стоимость обучения варьируется в зависимости от выбранного языка. Например, обучение на английском языке оценивается в 5 миллионов 123 тысячи тенге, в то время как на русском и казахском языках стоит 4 миллиона 329 тысяч тенге. Также имеется вариант обучения на русском языке с углубленным изучением математики, его стоимость составляет 3 миллиона 150 тысяч тенге.

Для поступления требуется оплатить вступительный взнос в размере 400 тысяч тенге. Кроме того, семьям, обучающим несколько детей в этой школе, предоставляется скидка в размере 5% на обучение для второго ребенка и 10% для третьего и последующих детей. Также стоит отметить, что в школе предусмотрена обязательная школьная форма, которая приобретается отдельно.

6. Tamos Education

В этой организации предлагается обучение начальных классов по разным направлениям. Например, отделение «CAMBRIDGE» предоставляет образовательную программу исключительно на английском языке и стоит 4 миллиона 356 тысяч тенге в год.

Физико-математическая школа предлагает русскоязычное обучение за 2 миллиона 400 тысяч тенге и казахскоязычное за 2 миллиона 160 тысяч тенге в год.

Лингвистическая школа, где дети изучают английский и китайский языки, обучает на русском за 2 миллиона 500 тысяч тенге и на казахском за 2 миллиона 430 тысяч тенге. Также доступна начальная математическая школа, где стоимость обучения составляет 1 миллион 900 тысяч тенге в год.

Дополнительные расходы включают в себя годовую оплату за трехразовое питание, которая составляет 500 тысяч тенге, а также ежемесячную оплату за транспортные услуги в размере 38-42 тысячи тенге, варьирующуюся в зависимости от расстояния до школы. Вступительный взнос составляет 300 тысяч тенге.

Также тут предусмотрена следующая система скидок за обучение: 5% — если обучаются двое детей из одной семьи, скидка действует в отношении одного ребенка.

7. Международная школа Galaxy

Стоимость обучения в данной организации, которая предлагает Кембриджскую учебную программу, составляет 4 миллиона 300 тысяч тенге в год.

Эта стоимость включает в себя образовательную программу, учебные материалы и внешкольные занятия. Если оплатить всю сумму сразу, предоставляется скидка 5%. Кроме того, действует скидка 5% для каждого ученика из одной семьи.

При поступлении потребуется оплатить вступительный экзамен, стоимость которого составляет 10 тысяч тенге. Первоначальный взнос для бронирования места в классе составляет 500 тысяч тенге, и этот платеж уже включен в общую стоимость обучения.

Питание и школьная униформа приобретаются отдельно.

8. Школа имени Шокана Уалиханова

Годовое обучение первоклассника в этой школе обойдется в 4 миллиона 50 тысяч тенге. Единоразовый первоначальный взнос составляет 420 тысяч тенге.

В стоимость обучения входит: реализация государственного общеобязательного стандарта образования; подготовка к республиканским, международным олимпиадам и другим интеллектуальным соревнованиям; занятия в кружках и секциях школы в объеме 4 часа в неделю; группы продленного дня в начальной школе; медицинское и психологическое сопровождение; трехразовое питание.

Также имеется 10% скидка для второго и третьего ребенка из одной семьи, 5% скидка при внесении оплаты за год вперед.

9. Школа Нового Поколения NGS

Ученики 0-11 классов в этой школе обучаются за 3 миллиона 700 тысяч тенге в год. Образовательные услуги, медицинское сопровождение, включая логопеда, психолога, а также дополнительные уроки плавания, ритмики, шахмат, и пятиразовое питание уже входят в эту стоимость. Однако надо будет оплатить вступительный взнос в размере 500 тысяч тенге.

За дополнительную стоимость предоставляются обязательная форма школы, развозка детей, дополнительные занятия во внеурочное время, такие как экскурсии и лагерь.

Также при одновременном обучении в школе двух или более членов одной семьи предоставляется скидка в 5 %.

10. Авторская школа Жании Аубакировой

В данной школе обучение доступно по относительно низкой цене - 3 миллиона тенге в год. Эта сумма включает в себя общеобразовательную программу, а также музыкальное образование и развивающие кружки, начиная от шахмат и заканчивая робототехникой. Дети также получают профессиональную поддержку от психологов, детских врачей, логопедов, и четырехразовое сбалансированное питание.

При выборе базового или специального музыкального цикла обучение оплачивается отдельно. Базовый музыкальный цикл - 200 тысяч тенге в год.

Специальный музыкальный цикл - 400 тысяч тенге в год.

Развозка оплачивается отдельно в размере 40 тысяч тенге в месяц.

Ранее сообщалось, что в новом учебном году в Алматы в первый класс пошли 31 тысяча детей. В день знаний в Алматы свои двери распахнули 323 школы, из них 215 – государственные и 108 – частные. В том числе одна государственная новая школа №211 в микрорайоне Кайрат Турксибского района, и 9 частных на 3000 мест.

Также на сегодня в городе завершено строительство пристроек к двум школам - это школа-лицей №48 и школа-лицей №9, что позволило увеличить численность учащихся на 420 мест. До конца года планируется завершить пристройку к школе-гимназии №148 на 300 мест. Всего в образовательных учреждениях города будут обучаться свыше 301 тысячи школьников.