Топ-10 рисков для Евразии представили на площадке Astana Club

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В рамках пятого юбилейного заседания политического форума «Астана Клуб» презентовано второе издание рейтинга рисков «Топ-10 рисков для Евразии в 2020 году» в Нур-Султане, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как рассказали в Институте мировой экономики и политики при Фонде Первого Президента Казахстана, в работе над исследованием приняли участие 40 авторитетных экспертов и политиков, чье мнение учитывается лидерами государств, международными институтами и крупнейшими СМИ. Помимо этого, методом анкетирования было опрошено более 1100 профессиональных респондентов из 70 стран.

«Мы подготовили топ-риски совместно с нашими коллегами из целого ряд стран Евразии. У нас 40 контрибьюторов этого рейтинга. Достаточно интересный продукт получился. Рейтинг «10 ключевых рисков для Евразии составлен для 2020 года. Думаю, что «Астана клуб» задаст правильный тренд, оценив основные тренды негативного развития события», - рассказал директор Института мировой экономики и политики при Фонде Первого Президента Казахстана (ИМЭП) Ержан Салтыбаев в ходе пресс-конференции для журналистов.

Согласно представленным данным, в рейтинг ключевых рисков для Евразии в 2020 году вошли:

Афтершоки президентских выборов в США 2020 года

Действующий президент США Дональд Трамп уже начал кампанию по переизбранию на новый срок. Однако его противники грозят ему импичментом. Неопределенности в политическом развитии ведущей сверхдержавы мира способны повлечь серьезные риски для всей Евразии.

Глобальная экономическая рецессия

Спусковым крючком очередного экономического кризиса с глобальными последствиями могут выступить проблемы в развивающихся экономиках. На фоне оттока капитала валюты развивающихся рынков рискуют сильно упасть, что усугубит проблему задолженности компаний и закрутит спираль глобального кризиса.

Эскалация противостояния США и Китая

Риск усиления конфронтации между США и Китаем был отмечен на первой строчке прошлогоднего рейтинга. Проблема сохраняет актуальность и в 2020 году. Конфликт Вашингтона и Пекина может оформиться в полноценное стратегическое противостояние.

Новый этап глобальной гонки вооружений

В 2019 году мы были свидетелями распада Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (РСМД), ставшим в свое время символом процесса разрядки. В 2020 году мир вплотную столкнется с вероятностью тотального обнуления «правил игры» в сфере стратегических вооружений.

Обострение борьбы за технологическое доминирование

Можно ожидать, что геополитическая сегментация технологического пространства станет более очевидной. Кейсы с китайскими компаниями Huawei и ZTE являются своеобразной «обкаткой» механизма регионализации рынков сбыта IT-продукции.

Военная кампания против Ирана

Первым шагом на пути к еще большей эскалации конфронтации вокруг Ирана может стать расторжение ядерного соглашения. Противостояние Ирана с геополитическими конкурентами может широко распространиться и в киберпространство. Ситуация будет постоянно держать в заложниках всю систему безопасности на Ближнем Востоке.

Ядерный кризис на Корейском полуострове

Движение Северной Кореи к мирному договору и нормализации отношений с США идет слабыми темпами. Риск провала переговоров усиливается нарастающими расхождениями сторон. Причиной усложнения ситуации могут послужить также афтершоки президентских выборов в США 2020 года.

Новый всплеск терроризма

Несмотря на разгром ДАИШ, террористические группировки переживают новую фазу в своем развитии, расширяя географию действий. Химерным продуктом этой опасной эволюции выступают «волки-одиночки». Вместе с тем мир сталкивается с крайними проявлениями так называемого «белого» терроризма и терроризма других конфессий, жертвами которого становятся мусульмане и мигранты.

Волна агрессивного национализма и популизма

Превращение популизма в ведущий электоральный тренд и соблазн политиков к простому решению сложных проблем усиливают риск разрушительных социальных конфликтов, в том числе на этнической и религиозной почве.

Масштабные проблемы из-за климатических изменений

В 2020 году разногласия крупных держав рискуют окончательно парализовать процесс борьбы с изменением климата, из-за чего другим государствам будет легче проводить эгоистичную политику, оправдываясь национальными интересами.

Отметим, в «Назарбаев Центре» проходит пятое заседание «Астана Клуба» - авторитетной международной дискуссионной площадки в формате политического форума, объединяющего ведущих мировых экспертов, политиков и дипломатов. Организаторами Клуба выступают Фонд Первого Президента Республики Казахстан – Елбасы и Институт мировой экономики и политики.

Тема юбилейного заседания Клуба - «Большая Евразия: на пути к новой архитектуре глобального сотрудничества».