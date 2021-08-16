ТОП-10 казахстанских боксеров претерпел изменения
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Сайт Boxrec.com внес изменения в рейтинг лучших казахстанских боксеров, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.
По сравнению с июльским рейтингом Данияр Елеусинов поднялся на третье место, а Айдос Ербосынулы опустился на четвертое. Также на седьмое место поднялся Садриддин Ахмедов — Жан Кособуцкий откатился на восьмую строчку. Лидирует же по-прежнему с большим отрывом Геннадий Головкин — он является чемпионом мира в среднем весе по версиям IBF и IBO.
ТОП-10 казахстанских боксеров по версии BoxRec:
1. Геннадий Головкин (41-1-1, 36 КО) — 508.6
2. Жанибек Алимханулы (10-0, 6 КО) — 35.04
3. Данияр Елеусинов (10-0, 6 КО) —22.48
4. Айдос Ербосынулы (15-0, 10 КО) — 21.30
5. Канат Ислам (28-0, 22 КО) — 18.39
6. Батыр Джукембаев (18-1, 14 КО) — 15.71
7. Садриддин Ахмедов (12-0, 10 КО) — 11.03
8. Жан Кособуцкий (15-0, 14 КО) — 10.26
9. Мейирим Нурсултанов (14-0, 8 КО) — 10.15
10. Али Ахмедов (16-1, 12 КО) — 9.299.
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