ТОО в Атырауской области оштрафовали за снятие плодородного слоя земли

Департамент по управлению земельными ресурсами Атырауской области МСХ РК провел внеплановую проверку ТОО на предмет соблюдения земельного законодательства, передает агентство Kazinform.

В результате было выявлено, что компания незаконно сняла плодородный слой почвы в селе Сагыз, за что получила штраф в размере 3,6 млн тенге и предписание устранить нарушение.

Кроме того, были возбуждены административные дела против двух других ТОО за незаконное использование государственных земель без документов. Им назначен штраф на общую сумму свыше 369 000 тенге, который был полностью уплачен, а также выданы предписания об устранении нарушений.

Ранее участок за 445 млн тенге на побережье Каспия вернули государству.