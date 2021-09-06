ТОО «Теплотранзит Караганда» вернет потребителям более 110 млн тенге за тепло

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ - По итогам анализа исполнения инвестиционной программы ТОО «Теплотранзит Караганда» за 2020 год на услуги по передаче и распределению тепловой энергии Департаментом Комитета по регулированию естественных монополий Министерства национальной экономики по Карагандинской области выявлено неисполнение мероприятий утвержденной инвестиционной программы за 2020 год на общую сумму 110 млн. 391 тыс. тенге, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу КРЕМ МНЭ РК.

В результате, ТОО «Теплотранзит Караганда» должно будет вернуть указанную сумму своим потребителям как необоснованно полученный доход, и возврат будет произведен ТОО «Теплотранзит Караганда» потребителям путем снижения тарифа.

Так, приказом ДКРЕМ Карагандинской области с 1 октября 2021 года до 1 октября 2022 года снижен тариф ТОО «Теплотранзит Караганда» с 2350,57 до 2302,63 тенге за Гкал без учета НДС (снижение составило 2%).