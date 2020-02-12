ТОО «Тенгизшевройл» провело форум поставщиков услуг обучения персонала

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – В Алматы проходит форум поставщиков услуг обучения персонала, в работе которого принимают участие свыше 60 компаний, передает МИА «Казинформ».

Организатором мероприятия выступило ТОО «Тенгизшевройл». Цель форума – изучение возможностей рынка и поиск потенциальных поставщиков.

«Семинары и форумы, на которых потенциальные поставщики из первых уст узнают о существующих потребностях ТШО в услугах и работах, стали эффективным инструментом взаимодействия как для нас, так и для бизнеса», — пояснил Мурат Мукашев, заместитель генерального директора ТОО «Тенгизшевройл».

По его словам, это не первый форум поставщиков, организованный предприятием. В прошлом году ТШО провел аналогичные форумы поставщиков IT-услуг и услуг по управлению объектами, логистики и кейтеринга. Такой формат позволяет не только изучить возможности рынка и рассказать о процессах ТШО, но и провести B2B-сессии с поставщиками напрямую.

В работе форума также принимают участие представители Министерства энергетики РК, Министерства труда и социальной защиты РК, АО НК «КазМунайГаз» и Ассоциации KAZENERGY.

В ходе мероприятия эксперты ТОО «Тенгизшевройл» подробно рассказали о процессе отбора и предквалификации поставщиков, о предъявляемых компанией требованиях и существующих потребностях в тренинговых услугах.

Как отметили представители управления людскими ресурсами ТШО, постоянное обучение и развитие персонала является частью стратегии, результатом которой стало повышение доли казахстанцев в штате компании. На сегодняшний день штат ТОО «Тенгизшевройл» на 89% состоит из казахстанских граждан. В 1993 году этот показатель составлял 50%. Доля казахстанцев среди руководящего состава возросла до 72%.