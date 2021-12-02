ТОО «Экибастузтеплоэнерго» оштрафовано на сумму 9,3 млн тенге

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Внеплановая проверка деятельности ТОО «Экибастузтеплоэнерго» выявила ряд нарушений, сумма административного штрафа составил 9,3 млн тенге, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Комитета по регулированию естественных монополий МНЭ РК.

Департаментом Комитета по регулированию естественных монополий МНЭ РК по Павлодарской области в период с 11 ноября 2021 года по 24 ноября 2021 года проведена внеплановая проверка деятельности ТОО «Экибастузтеплоэнерго» на предмет соблюдения требований статьи 26 Закона Республики Казахстан «О естественных монополиях», в том числе в части предоставления доступа к регулируемым услугам.

Правовым основанием проведения проверки послужило заявление депутата Павлодарского областного маслихата Ярошенко П.И. на действия ТОО «Экибастузтеплоэнерго».

В рамках проверки был выявлен ряд нарушений, а именно:

- нарушение подпункта 4 пункта 2 статьи 26 Закона о естественных монополиях, в части не представления в уполномоченный орган копий решений и мотивированных обоснований в случаях отказов в выдаче технических условий;

- нарушение сроков выдачи технических условий на подключение к сетям субъекта естественной монополии;

- нарушение подпункта 21 пункта 2 статьи 26 Закона о естественных монополиях, выраженное в несоблюдении обязанности субъекта естественной монополии ежеквартально размещать на своем интернет-ресурсе либо на интернет-ресурсе уполномоченного органа информации о резерве, наличии свободных и доступных мощностей, емкостей, мест, пропускных способностей сетей субъекта естественной монополии.

В результате выявленных нарушений, административный штраф по части 4 статьи 164 Кодекса Республики Казахстан «Об административных правонарушениях» составил 9,3 млн. тенге.

Административный штраф уплачен субъектом в порядке сокращенного производства.

Кроме того, в адрес субъекта внесено обязательное для исполнения предписание об устранении допущенных нарушений.