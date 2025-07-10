ТОО «Богатырь Комир» занизило налоги на 777 млн тенге

По итогам проверки предприятию выставлено уведомление о доначислении КПН на сумму 777 млн тенге.

Не согласившись с решением департамента, товарищество обжаловало решение налогового органа в административный суд, который в итоге отменил уведомление.

По апелляционному ходатайству прокуратуры, решением Павлодарского областного суда уведомление о начислении КПН признано законным.

Судебный акт в законную силу не вступил.