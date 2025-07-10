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    13:20, 10 Июль 2025 | GMT +5

    ТОО «Богатырь Комир» занизило налоги на 777 млн тенге

    В ходе проверки, проведенной департаментом государственных доходов Павлодарской области, выявлено, что ТОО «Богатырь Комир» неправомерно применил заниженную ставку корпоративного подоходного налога в размере 5% вместо установленных 15%. Об этом передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу Генпрокуратуры РК.

    Богатырь Комир
    Фото: Богатырь Комир

    По итогам проверки предприятию выставлено уведомление о доначислении КПН на сумму 777 млн тенге.

    Не согласившись с решением департамента, товарищество обжаловало решение налогового органа в административный суд, который в итоге отменил уведомление.

    По апелляционному ходатайству прокуратуры, решением Павлодарского областного суда уведомление о начислении КПН признано законным.

    Судебный акт в законную силу не вступил.

    Теги:
    Генпрокуратура Павлодар Прокуратура Налоги Павлодарская область
    Ринат Дусумов
    Ринат Дусумов
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