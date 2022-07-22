22 Июля 2022 20:50

ТОО «Астанаэнергосбыт» передает часть функций АО «Астана-РЭК»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - С 1 июля АО «Астана-РЭК» начало исполнение дополнительных функций по многоквартирному жилому фонду. В частности, организация поэтапно принимает на себя функции по снятию показаний с приборов учета электроэнергии, пломбированию, отключению и подключению абонентов к сетям и пр., передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт акимата Нур-Султана.

АО «Астана-РЭК» с первого июля 2022 года начало исполнение дополнительных функций по многоквартирному жилому фонду. В том числе ежемесячное снятие показаний приборов учета электроэнергии в многоквартирном жилом фонде (в случае, если прибор учета установлен в квартире, необходим допуск контролера для осмотра технического состояния). Допускается самообслуживание потребителя путем передачи показаний приборов учета с 10 числа по конец месяца.

Формирование реестра с объемами электрической энергии за расчетный месяц и передача сведений в энергоснабжающую организацию для начисления за оказанные услуги в многоквартирном жилом фонде.

Пломбирование системы коммерческого учета электрической энергии в многоквартирном жилом фонде и объектах кондоминиума.

Проверка достоверности учета, выявление хищений и бездоговорного пользования электрической энергии в многоквартирном жилом фонде.

Сбор документов и передача их в энергоснабжающую организацию для заключения договора энергоснабжения с потребителями в многоквартирном жилом фонде, частным сектором и юридическими лицами.

Отключение/подключение потребителей в многоквартирном жилом фонде от сетей за дебиторскую задолженность. Потребителю необходимо своевременно производить оплату за потребленную электроэнергию по дифференцированным системам учета в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан.

Вышеуказанные функции ранее осуществляла энергоснабжающая организация ТОО «Астанаэнергосбыт». АО «Астана-РЭК» продолжит взаимодействовать с ТОО «Астанаэнергосбыт» в поэтапном переходе вышеизложенных функций: с 1 июля район Есиль, с 1 августа район Сарыарка, с 1 сентября район Алматы, с 1 октября район Байконур.

Показания приборов учета электроэнергии можно передавать через:

Call-центр: 643-407, 643-408.

Сайт: SKPE.ASTREC.KZ (для передачи показаний, потребителю необходимо произвести регистрацию, обратившись к специалистам «Астана-РЭК»)

WhatsApp-бот: 8 771 083 77 94,

Telegram‐бот: AstanaREC_bot.

Также АО «Астана-РЭК» для обслуживания и приема потребителей открыл фронт-офис по адресу проспект Абая 80, где можно получить консультации по вопросам оказания услуг.





Фото: Акимат города Нур-Султан