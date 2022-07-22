Qazaq TV
KazTube
Телерадиокомпания Президента Казахстана
ТОО «Астанаэнергосбыт» передает часть функций АО «Астана-РЭК»
22 Июля 2022 20:50

ТОО «Астанаэнергосбыт» передает часть функций АО «Астана-РЭК»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - С 1 июля АО «Астана-РЭК» начало исполнение дополнительных функций по многоквартирному жилому фонду. В частности, организация поэтапно принимает на себя функции по снятию показаний с приборов учета электроэнергии, пломбированию, отключению и подключению абонентов к сетям и пр., передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт акимата Нур-Султана.

АО «Астана-РЭК» с первого июля 2022 года начало исполнение дополнительных функций по многоквартирному жилому фонду. В том числе ежемесячное снятие показаний приборов учета электроэнергии в многоквартирном жилом фонде (в случае, если прибор учета установлен в квартире, необходим допуск контролера для осмотра технического состояния). Допускается самообслуживание потребителя путем передачи показаний приборов учета с 10 числа по конец месяца.

Формирование реестра с объемами электрической энергии за расчетный месяц и передача сведений в энергоснабжающую организацию для начисления за оказанные услуги в многоквартирном жилом фонде.

Пломбирование системы коммерческого учета электрической энергии в многоквартирном жилом фонде и объектах кондоминиума.

Проверка достоверности учета, выявление хищений и бездоговорного пользования электрической энергии в многоквартирном жилом фонде.

Сбор документов и передача их в энергоснабжающую организацию для заключения договора энергоснабжения с потребителями в многоквартирном жилом фонде, частным сектором и юридическими лицами.

Отключение/подключение потребителей в многоквартирном жилом фонде от сетей за дебиторскую задолженность. Потребителю необходимо своевременно производить оплату за потребленную электроэнергию по дифференцированным системам учета в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан.

Вышеуказанные функции ранее осуществляла энергоснабжающая организация ТОО «Астанаэнергосбыт». АО «Астана-РЭК» продолжит взаимодействовать с ТОО «Астанаэнергосбыт» в поэтапном переходе вышеизложенных функций: с 1 июля район Есиль, с 1 августа район Сарыарка, с 1 сентября район Алматы, с 1 октября район Байконур.

Показания приборов учета электроэнергии можно передавать через:

Call-центр: 643-407, 643-408.

Сайт: SKPE.ASTREC.KZ (для передачи показаний, потребителю необходимо произвести регистрацию, обратившись к специалистам «Астана-РЭК»)

WhatsApp-бот: 8 771 083 77 94,

Telegram‐бот: AstanaREC_bot.

Также АО «Астана-РЭК» для обслуживания и приема потребителей открыл фронт-офис по адресу проспект Абая 80, где можно получить консультации по вопросам оказания услуг.


Фото: Акимат города Нур-Султан
Новости по теме
Движение автобусов изменится в столице из-за Чемпионата Азии по триатлону
Впервые в истории сразу три казахстанца сыграют в полуфинале домашнего Челленджера
Нур-Султан впервые примет теннисный турнир АТР 500
Читайте также
Нур-Султан впервые примет теннисный турнир АТР 500
Впервые в истории сразу три казахстанца сыграют в полуфинале домашнего Челленджера
Движение автобусов изменится в столице из-за Чемпионата Азии по триатлону
КВИ протекает тяжело, с поражением нервной системы, у детей в Нур-Султане
Столица в «желтой» зоне - гражданам рекомендуют носить маски
Тепловиков оштрафовали почти на 1 млн тенге в Павлодаре
Дорогу республиканского значения закрыли на ремонт в Нур-Султане
Решать проблемы города, а не заниматься имиджевыми проектами будут в Таразе
Популярное
1 Штормовое предупреждение объявили синоптики 22 июля в 12 регионах Казахстана
2 Хоронить умерших в Казахстане можно будет по электронному уведомлению о смерти
3 2480 заболевших коронавирусом выявили в Казахстане за сутки
4 Сибирская язва: 181 населенный пункт в Алматинской и Жетысуской областях - в зоне риска
5 Под сокращение попали два заместителя акима Атырауской области

Лента новостей

Тенденции
Никита Шаталов
Контролировать, что смотрят дети, должны их родители
Марат Шибутов
Мультфильмы не могут повлиять на сексуальную ориентацию человека
Архив