ТОО «Алтай полиметаллы» организовало первый открытый турнир по боксу в память Руслана Юна

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – В Караганде состоялось торжественное открытие первого турнира по боксу в память основателя «Теректы Кен Байыту» – Юна Руслана Борисовича. В соревновании приняли участие 135 юных боксеров, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В Караганде прошел І открытый турнир по боксу в память основателя компании «Теректі Кен-Байыту «Алтай полиметаллы» Руслана Юна. Состязание юных боксеров было организовано его дочерьми Ксенией и Евгенией Юн.

В турнире приняли участие 135 юношей 2007-2008 г.р. из городов Астана, Караганда, Темиртау, Приозерск и Акмолинской, Восточно-Казахстанской, Северо-Казахстанской, Мангистауской, Улытауской областей, а также из школы бокса «Алтай Полиметаллы».

Как отметили организаторы турнира, этот вид спорта был выбран не случайно. В юные годы Руслан Борисович и сам занимался боксом.

«Руслан Борисович пришел ко мне заниматься в 14-летнем возрасте. Он сразу показал свое упорство. Я знал, что он учится на «отлично», поэтому не стал его сильно грузить тренировками. Потому что уже тогда я видел в нем целеустремленность и необычный ум. И, можно сказать, не прогадал. Ведь Руслан Борисович стал не только профессионалом в горно-добывающей сфере, но и доктором технических наук. А спорт он любил всю жизнь, и делал все для его развития. Его поддержка была бесценна», - говорит заслуженный тренер по боксу Геннадий Ким.

Поддержку спортсменов сегодня продолжают дочери Руслана Борисовича и ТОО «Алтай Полиметаллы».

«Руслан Борисович – многогранная личность и наряду с профессиональной деятельностью, также на высоте проявил себя в спорте. И этот турнир, несомненно, является прекрасной возможностью для многих талантливых и увлеченных боксом ребят. Мы убеждены, что это первенство станет запоминающимся событием, а многие из ребят через некоторое время станут звездами мирового спорта», - отметил генеральный директор ТОО «Алтай Полиметаллы» Адиль Билялов.

Руслан Юн был председателем правления ТОО «Корпорация «Казахмыс» с декабря 2003 по август 2006 год. В 1975 году окончил Карагандинский политехнический институт, был доктором технических наук.

Руслан Юн является автором 34 изобретений и патентов. На его счету более 14 публикаций в сфере горнодобывающей промышленности.

4 сентября 2021 года скончался в возрасте 68 лет.