РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    19:33, 21 Июнь 2021 | GMT +6

    Тонувшую женщину спасли в Нур-Султане

    None
    None
    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Столичный полицейский спас тонущую женщину, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента полиции.

    «Сегодня в 11:25 часов на канал «102» поступило сообщение, что в гребном канале тонет человек. На место был незамедлительно направлен наряд Полка патрульной полиции департамента полиции города Нур-Султана в составе старших лейтенантов Айдоса Агабекова и Нурсултана Сейдалиева. По прибытии на место полицейские увидели женщину, которая находилась посередине реки. Айдос Агабеков, мгновенно оценил обстановку, не раздумывая, он сбросил с себя одежду и прыгнул в воду. В течение нескольких секунд доплыл до нее», - рассказали в полиции.

    Обессилевшая женщина ухватилась за своего спасителя, чуть было не затянув его под воду. В этот момент напарник забросил спасательный круг и вытянул обоих на берег.

    «Когда я доплыл до женщины и обхватил ее, она цепенея от страха, повисла на мне, но я старался удержаться на плаву и вытащить утопающую на берег», - поделился полицейский.

    Все закончилось благополучно: женщине оказали медицинскую помощь, сейчас ее жизни и здоровью ничего не угрожает.

    Установлено, что 35-летняя женщина хотела переплыть канал и вошла в воду с берега, а посередине реки силы ее покинули.


    Теги:
    Происшествия, ЧС Астана Видео Происшествия
    Сейчас читают
    Сегодня, 12:14
    Олжас Бибанов: Коррупция - это, наверное, самое негативное последствие запрета на курение кальяна
    Сегодня, 12:11
    Казахстан вернулся в топ-10 медального зачета Азиады
    Сегодня, 12:05
    Уличных торговцев защитили в Уральске
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!