Тонувшую женщину спасли в Нур-Султане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Столичный полицейский спас тонущую женщину, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента полиции.

«Сегодня в 11:25 часов на канал «102» поступило сообщение, что в гребном канале тонет человек. На место был незамедлительно направлен наряд Полка патрульной полиции департамента полиции города Нур-Султана в составе старших лейтенантов Айдоса Агабекова и Нурсултана Сейдалиева. По прибытии на место полицейские увидели женщину, которая находилась посередине реки. Айдос Агабеков, мгновенно оценил обстановку, не раздумывая, он сбросил с себя одежду и прыгнул в воду. В течение нескольких секунд доплыл до нее», - рассказали в полиции.

Обессилевшая женщина ухватилась за своего спасителя, чуть было не затянув его под воду. В этот момент напарник забросил спасательный круг и вытянул обоих на берег.

«Когда я доплыл до женщины и обхватил ее, она цепенея от страха, повисла на мне, но я старался удержаться на плаву и вытащить утопающую на берег», - поделился полицейский.

Все закончилось благополучно: женщине оказали медицинскую помощь, сейчас ее жизни и здоровью ничего не угрожает.

Установлено, что 35-летняя женщина хотела переплыть канал и вошла в воду с берега, а посередине реки силы ее покинули.