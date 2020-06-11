Тонувшую девушку спасли в Аксу

АКСУ. КАЗИНФОРМ - Четверо общественных спасателей города Аксу вовремя вытащив тонувшую девушку, оказали ей помощь и вызвали «скорую», передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

«Вчера, в 18 часов 50 минут, поступило сообщение о том, что пляже микрорайона в городе Аксу во время купания захлебнулась водой девушка 1993 года рождения, - сообщили в пресс-службе ДЧС Павлодарской области. - Девушек, барахтающихся в воде, заметили общественные спасатели на частном пляже ИП «Ботаханова Т.Н.» микрорайона города Аксу. Они вызволили девушек из воды и оказали первую неотложную помощь».

По данным полиции, сославшейся на слова очевидцев, девушка купалась в запрещённом месте, за территорией официального пляжа. Подруга девушки, которая находилась поблизости, пыталась помочь ей выйти из воды. После того, как общественные спасатели вытащили барахтавшихся девушек и оказали им первую помощь, они вызвали потерпевшей бригаду скорой медицинской помощи. Медики доставили девушку в городскую больницу Аксу.

«В настоящее время врачи констатируют, что её состояние стабильное. Общественные спасатели Лятецкий Данил, Сабиев Василий, Лаевский Богдан и Баспаков Адиль вовремя оказали первую неотложную помощь», - сказали в ДЧС. -Баспаков Адиль и Сабиев Василий работают общественными спасателями первый год, а для Лаевского Богдана и Лятецкого Данила это уже второй купальный сезон. Общественных спасателей на коммунальных и частных пляжах области обучают сотрудники оперативно-спасательного отряда службы пожаротушения и аварийно-спасательных работ ДЧС Павлодарской области».