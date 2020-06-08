Тонувших на надувной лодке рыбаков спасли в ВКО

АЛТАЙ. КАЗИНФОРМ — В Восточном Казахстане чуть не утонули три человека, которые отправились на рыбалку на неисправной надувной лодке, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на управление по чрезвычайным ситуациям района Алтай.

В ведомстве сообщили, что 7 июня в 17:45 поступило сообщение о том, что трое мужчин с базы отдыха «Мыс доброй Надежды», расположенной на побережье Бухтарминского водохранилища поселка Новая Бухтарма отправились на резиновой лодке на рыбалку в сторону Большенарымского района.

Однако по пути следования лодка начала сдуваться и мужчины обратились за помощью.

«Спасатели незамедлительно выехали на катере «Гладиус-90». В 19:15 час рыбаки были обнаружены за с.Кремнюхой в сторону с.Большенарым, причалившие к берегу. Все сложилось благополучно и рыбаков доставили, как говорится, целыми и невредимыми на базу отдыха. Однако расстояние в более 40 км на резиновой лодке чуть не стоило мужчинам жизни. Поэтому не стоит пренебрегать правилами безопасного поведения на воде, а прежде чем отправиться в «далекое» плавание, проверьте свое плавсредство и средства спасения на воде», — рассказали в УЧС.

Тем временем, в пресс-службе ДЧС ВКО сообщили, что по области утонули два человека.

Так, 7 июля на реке Уба был обнаружен и извлечен из воды труп молодого человека 2001 года рождения, который утонул несколько дней назад, при переходе вброд через водоем.

В селе Озерки ведутся поиски утонувшего мужчины 1951 года рождения, который, со слов очевидцев, пошел искупаться в реке. Зайдя в воду по шею, из-за сильного течения, не смог удержаться и утонул.

«Водолазы Семейского отделения оперативно-спасательного отряда проводят обследование дна реки, но затрудняет поиски сильное течение, ведь буквально в 50 метрах от места, где утонул мужчина, уже проходит основное русло реки Иртыш», — пояснили в ДЧС ВКО.

Напомним, что в области с начала года уже утонули 14 человек. Основная причина всех трагедий – несоблюдение правил безопасного поведения на воде: купание в неустановленных местах, нахождение в лодках без индивидуальных спасательных средств, а также купание в алкогольном опьянении.

С 1 июня 2020 года спасатели проводят совместные рейды с полицейскими, при которых составлено 6 административных дела, по статье 364 Кодекса административных правонарушений РК – купание в неустановленных местах и 3 административных протокола по статье 440 – распитие спиртных напитков в общественных местах.