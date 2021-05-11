Тонувшего в Урале ребенка спасают врачи в Атырау

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - Тонувшего в реке Урал ребенка спасают медики в Атырау, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Несчастный случай произошел в пригородном селе Ракуша. Дети, несмотря на холодную воду и быстрое течение, решили искупаться в реке Урал. Один из ребят, 2013 года рождения, начал тонуть. На его счастье, на выходящем к Уралу огороде были люди. Один из очевидцев прыгнул в воду, вытащил ребенка и оказал первую помощь.

«На вызов была сразу направлена врачебная бригада скорой медицинской помощи. Через 8 минут медики были на месте вызова. Пострадавший мальчик был уже в сознании, кожные покровы и видимые слизистые были синюшными, дыхание частое, шумное, верхний отдел живота вздут в связи с поступлением большого количества воды в желудок. Медиками была оказана вся необходимая квалифицированная помощь и мальчик, находившийся в тяжелом состоянии, был доставлен в Атыраускую областную детскую больницу, где его ждали в приемном покое врачи-реаниматологи. Сейчас медики борются за его жизнь», - рассказали в пресс-службе областного управления здравоохранения.



