Тонувшего в реке ребенка спасли студенты в столице

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Два студента первого курса физико-технического факультета Евразийского национального университета Магжан Султанов и Диас Камалов спасли ребенка, тонувшего в реке Акбулак возле главного корпуса университета. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу вуза.

Выходя из университета вечером, ребята услышали крик о помощи. Незамедлительно побежав в сторону реки, обнаружили тонувшего ребенка лет 8-9.

Не раздумывая долго, ребята бросились на помощь. Ребенок был по пояс в воде и благодаря льду держался на плаву. Вытащив мальчика из воды, студенты сняли с него мокрую одежду и завернули в свою.

Сотрудница вуза Ботагоз Паратхан с супругом, оказавшаяся поблизости, предложила на машине подвезти их домой к ребенку.

Студенты помогли переодеть мальчика в сухую одежду, напоили его теплым питьем и сообщили его родителям о происшествии.

Магжан рассказал, что ни на минуту не задумывался о собственной безопасности. Была лишь одна мысль - спасти человека. Сам Магжан является единственным ребенком в семье. Учится по специальности ядерная физика, говорит, что выбрал эту профессию, потому что ему нравится работать с атомами и молекулами.

Еще один герой Диас Камалов учится на гранте по специальности техническая физика. Уроженец города Рудного Костанайской области, младший сын в семье. Он также считает, что в такие моменты не до раздумий и страха.



