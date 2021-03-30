РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    16:31, 30 Март 2021 | GMT +6

    Тонувшего в реке ребенка спасли студенты в столице

    None
    None
    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Два студента первого курса физико-технического факультета Евразийского национального университета Магжан Султанов и Диас Камалов спасли ребенка, тонувшего в реке Акбулак возле главного корпуса университета. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу вуза.

    Выходя из университета вечером, ребята услышали крик о помощи. Незамедлительно побежав в сторону реки, обнаружили тонувшего ребенка лет 8-9.

    Не раздумывая долго, ребята бросились на помощь. Ребенок был по пояс в воде и благодаря льду держался на плаву. Вытащив мальчика из воды, студенты сняли с него мокрую одежду и завернули в свою.

    Сотрудница вуза Ботагоз Паратхан с супругом, оказавшаяся поблизости, предложила на машине подвезти их домой к ребенку.

    Студенты помогли переодеть мальчика в сухую одежду, напоили его теплым питьем и сообщили его родителям о происшествии.

    Магжан рассказал, что ни на минуту не задумывался о собственной безопасности. Была лишь одна мысль - спасти человека. Сам Магжан является единственным ребенком в семье. Учится по специальности ядерная физика, говорит, что выбрал эту профессию, потому что ему нравится работать с атомами и молекулами.

    Еще один герой Диас Камалов учится на гранте по специальности техническая физика. Уроженец города Рудного Костанайской области, младший сын в семье. Он также считает, что в такие моменты не до раздумий и страха.



    Теги:
    Астана Происшествия
    Сейчас читают
    04:04, 03 Октябрь 2023
    Бизнес-империя Трампа под ударом: в Нью-Йорке начался процесс о мошенничестве семьи экс-президента США
    03:00, 03 Октябрь 2023
    Бейбит Жукаев одержал победу на турнире в Шанхае
    02:22, 03 Октябрь 2023
    Неблагоприятные метеоусловия будут в шести городах Казахстана
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!