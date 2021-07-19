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    10:37, 19 Июль 2021 | GMT +6

    Тонувшего в озере подростка спасли в Алматы

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    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Сотрудники ДЧС, Службы спасения 109, полицейские и волонтеры продолжают обеспечивать безопасность на водоемах Алматы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «18 июля в 17 часов вечера 16-летний подросток Р. отдыхал с родственниками у озера Сайран, как вдруг его пляжные тапочки унесло волной за 15 метров от берега. Юноша немедленно кинулся в воду, чтобы вернуть обувь. Через какое-то время он не почувствовал землю под ногами, его охватила паника, он начал захлебываться. В это время спасатели с берега увидели, как юноша начал тонуть и вовремя оказали помощь, подбросив спасательный круг. Они благополучно доставили едва не утонувшего парня на берег, обеспокоенным родителям. К счастью, медицинская помощь не потребовалась», - рассказали в ДЧС Алматы.

    Зачастую отдыхающие у водоемов города игнорируют элементарные требования безопасности, что приводит к трагическим случаям. С целью недопущения несчастных случаев на водоемах города проводится патрулирование сотрудниками ДЧС, ДП, волонтерами и спасателями Службы 109.


    Теги:
    Происшествия, ЧС Алматы Происшествия
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