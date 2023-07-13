Тонувшего мужчину спасли в Зеренде

ЗЕРЕНДА. КАЗИНФОРМ - Внезапная судорога едва не обернулась трагедией, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ДЧС Акмолинской области.

Как сообщили в ДЧС, во время купания на диком пляже в Зерендинском районе с туристом из Караганды случилась судорога в ноге и мужчина стал тонуть в 20 метрах от берега.

В это время спасатели оперативно -спасательного отряда осуществляли там патрулирование. Заметив спасателей, мужчина начал звать их на помощь. Сотрудники подплыли на катере и доставили мужчину к берегу.