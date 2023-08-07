Тонувшая на базе отдыха пятилетняя девочка скончалась по пути в больницу в Мангистау

ЖАНАОЗЕН. КАЗИНФОРМ - На базе отдыха «Кендерли» местные спасатели вытащили из воды девочку, 2018 года рождения, у которой на момент оказания первой помощи имелся пульс. Однако ребёнок скончался по пути в больницу. Об этом сообщил Нуржан Борашев, начальник управления в кризисных ситуациях департамента по чрезвычайным ситуациям по Мангистауской области, передает МИА «Казинформ» со ссылкй на lada.kz.

В управление в кризисных ситуаций 1 августа в 21:50 поступила информация от диспетчера специализированной пожарной части (СПЧ-3) о спасении из воды девочки 2018 года рождения. Ребёнок купался на оборудованном для купания месте на базе отдыха «Кендерли», расположенной в 65 километрах от Жанаозена.

Как отметили в ведомстве, на момент оказания первой помощи у девочки имелся пульс.

«Однако, по информации диспетчера «103», девочка скончалась в машине по пути в больницу. Диагностирована биологическая смерть. Для выяснения обстоятельств назначили судебно-медицинскую экспертизу», - отметил Нуржан Борашев.