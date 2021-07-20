Тонущую женщину спасли полицейские в Костанайской области
КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ — В Лисаковске двое полицейских вовремя подоспели на помощь к 29-летней женщине, которая тонула на местном водохранилище, передаёт корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Департамента полиции региона.
19 июля на охраняемом объекте «Кызылжарское водохранилище» города Лисаковск дежурным нарядом УССО Костанайской области была спасена тонущая женщина.
«Примерно в 19:25 старшиной полиции Талгатом Издыбаевым, полицейским УССО Костанайской области при осуществлении обхода охраняемой территории были услышаны крики о помощи, присмотревшись он увидел в воде примерно в 50 метрах от моста женщину, которая тонула и звала на помощь. Течением ее несло к шлюзам водохранилища. Талгат Издыбаев, предупредив напарника, старшину полиции Вячеслава Маличева о случившемся, взял спасательный круг и веревку и незамедлительно спустился с моста. Встав на бетонные волнорезы кинул спасательный жилет женщине. Убедившись, что женщина ухватилась за круг, веревкой подтянул ее и вытащил на берег. После сотрудники Управления специализированной службы охраны Костанайской области вызвали скорую помощь», - сообщили в департаменте.
Позже женщина рассказала, что поспорила с подругой и собиралась переплыть на другой берег, но сил не хватило и начала тонуть.
После случившегося женщина выразила слова благодарности в адрес сотрудников полиции УССО Костанайской области, которые благодаря оперативным и грамотным действиям предотвратили возможные тяжкие последствия.
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