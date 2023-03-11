Тонущую в Урале женщину спасли в Атырау

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ – Женщину, которая провалилась под лед, доставили в больницу, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В областном департаменте по чрезвычайным ситуациям сообщили, что женщина хотела перейти на другой берег по рыхлому льду.

«В районе ресторана «Элита» в Атырау на реке Урал под лед провалился человек. Сотрудники оперативно-спасательного отряда и оперативный дежурный ДЧС прибыли на место. Женщина хотела сократить путь и перешла на другой берег по рыхлому льду. Лед треснул и она провалилась. Женщину 1979 года рождения спасли и оказали первую медицинскую помощь. Ее доставили в областную больницу. Женщина находится под наблюдением врачей», - пояснили в пресс-службе департамента по ЧС.

В аварийно-спасательных работах участвовали 5 сотрудников и 2 единицы техники ДЧС Атырауской области.

Ранее сообщалось, что в Кызылкогинском районе Атырауской области затопило два села.