РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    17:45, 28 Январь 2021 | GMT +6

    Тонущую в Иртыше женщину спасли в Усть-Каменогорске

    None
    None
    УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ - В Усть-Каменогорске на реке Иртыш, ниже парка «Самал», очевидцы заметили, что тонет женщина, передаёт корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента полиции ВКО.

    В ведомстве сообщили, что на место происшествия быстро прибыли спасатели на лодке. Совместно с сотрудниками полиции и очевидцами они помогли женщине выбраться на берег и передали врачам скорой помощи. Состояние пострадавшей удовлетворительное.

    «Как оказалось, жительница, 1960 года рождения, набирала воду, оступилась и ее унесло течением. Проплыв метров 100 она подплыла к берегу, но выбраться на него не смогла. Удержаться возле берега до прибытия спасателей ей помогли очевидец происшествия и сотрудники полиции», - пояснили в пресс-службе ДЧС ВКО.

    ДЧС ВКО напоминает о мерах безопасности на водоемах.


    Фото: пресс-служба ДЧС ВКО
    Теги:
    МЧС Восточно-Казахстанская область Происшествия, ЧС Происшествия
    Сейчас читают
    Сегодня, 15:18
    Как теперь выглядит ранее сгоревшее здание акимата Алматы
    Сегодня, 15:02
    Берик Жуйриктаев назначен прокурором Павлодарской области
    Сегодня, 15:01
    Мобильные телефоны запретят в английских школах
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!