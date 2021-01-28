Тонущую в Иртыше женщину спасли в Усть-Каменогорске

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ - В Усть-Каменогорске на реке Иртыш, ниже парка «Самал», очевидцы заметили, что тонет женщина, передаёт корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента полиции ВКО.

В ведомстве сообщили, что на место происшествия быстро прибыли спасатели на лодке. Совместно с сотрудниками полиции и очевидцами они помогли женщине выбраться на берег и передали врачам скорой помощи. Состояние пострадавшей удовлетворительное.

«Как оказалось, жительница, 1960 года рождения, набирала воду, оступилась и ее унесло течением. Проплыв метров 100 она подплыла к берегу, но выбраться на него не смогла. Удержаться возле берега до прибытия спасателей ей помогли очевидец происшествия и сотрудники полиции», - пояснили в пресс-службе ДЧС ВКО.

ДЧС ВКО напоминает о мерах безопасности на водоемах.

Фото: пресс-служба ДЧС ВКО