Тонущую в Иртыше девочку спас полицейский в Семее

СЕМЕЙ. КАЗИНФОРМ - Девочку, унесенную течением реки, спас полицейский в Семее, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

Получив очередной отпуск, инспектор по делам несовершеннолетних Затонского отдела полиции ОП города Семей Канаш Курманбаев 4 июля решил со своей маленькой дочерью поехать на остров Бейбітшілік, чтобы подышать свежим воздухом и искупаться в реке Иртыш. Отдохнув и вдоволь искупавшись, Канаш со своим ребенком начал собираться домой, и в это время он услышал женский крик «Спасите, помогите, течение уносит ребенка!». Оглядевшись по сторонам, он на расстоянии около 30 метров от берега заметил девочку 11-12 лет с плавательным кругом на поясе, которую уносило сильное течение.

Доверив своего ребенка знакомому, страж порядка без оглядки бросился спасать малышку. Доплыв и взяв испуганного ребенка за руку, он успокоил ее. Преодолев расстояние и сильное течение Канаш добрался до берега и передал спасенную сестре.

Родственница, в свою очередь, поблагодарив полицейского за мужество, рассказала, что поздно заметила, как ее сестренку понесло течением, и не смогла за ней броситься в воду, только из-за того, что недавно перенесла операцию.

Узнав о спасении ребенка управление МЧС города Семея за проявленную бдительность, мужество и героизм наградило Канаша Почетной грамотой.

Отметим, Канаш Курманбаев работает в управлении полиции города Семея с 2009 года. Свой поступок Канаш не считает отважным. Однако из мужчин, находившихся в тот день на берегу, был только Канаш, который, проявив храбрость и стойкость, спас человеческую жизнь.