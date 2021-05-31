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    00:24, 31 Май 2021 | GMT +6

    Тонущую на реке Талас девушку спасли в Жамбылской области

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    ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – Трагическую ситуацию предотвратил жамбылский спасатель, оказавшийся рядом с местом происшествия, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Как сообщили в пресс-службе департамента по ЧС Жамбылской области, днем 29 мая на окраине города Тараз, на реке Талас, 15-летняя девушка решила сэкономить время, сократив путь, и перейти вброд реку.

    Талас – бурная река, она стекает с киргизских гор, и поэтому у нее довольно сильное течение. Нередки случаи, когда купавшихся здесь людей затягивало в водовороты и уносило течением.

    «Девушка не удержалась на ногах из-за сильного течения, запаниковала и стала звать на помощь. В это время спасатели департамента по ЧС Жамбылской области проводили профилактический рейд по руслу реки. Главный спасатель оперативно-спасательного отряда Владислав Рустамов, услышав зов о помощи, бросился в воду и спас девушку», - рассказали в ведомстве.

    Напомним, в регионе проводятся профилактические мероприятия по местам, запрещенным для купания и массового отдыха. Сотрудники ДЧС Жамбылской области совместно с представителями местных исполнительных органов совершают объезды акваторий водоемов, определяют опасные места для купания и отдыха людей, проводят разъяснительную работу по мерам безопасности на воде с жителями. По данным ведомства, за минувший 2020 год на водоемах региона погибли 18 человек, из них восемь детей.

    Теги:
    МЧС Регионы Казахстана Происшествия, ЧС Жамбылская область Общество Происшествия
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