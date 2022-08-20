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Тонущую девочку спасли в Каспийском море
20 Августа 2022 04:43

Тонущую девочку спасли в Каспийском море

АКТАУ. КАЗИНФОРМ - Сотрудники департамента по чрезвычайным ситуациям Мангистауской области спасли девочку 2010 года рождения, которая не смогла самостоятельно выбраться на берег из воды, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

«Происшествие произошло 19 августа напротив памятника «Тараса-Шевченко» в 4 «А» микрорайоне на побережье Каспийского моря. Девочка не смогла самостоятельно выбраться на берег из воды. Место было не приспособлено для купания», - сообщили в пресс-службе департамента.

​Девочку передали сотрудникам медицинской службы. В спасательной операции участвовали 1 единица техники и 2 сотрудника ОСО.

Ранее трое мужчин утонули в Каспийском море. Местные жители извлекли из воды мужчину, 1991 года рождения, который по пути следования в больницу скончался в машине скорой помощи. Спасатели обнаружили и извлекли из воды тела еще двух человек, гражданина М. 1987 года рождения и гражданина И. 1991 года рождения, которые утонули во время купания в необорудованном месте.

Фото: пресс-служба ДЧС Мангистауской области

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