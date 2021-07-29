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Тонущих женщину с ребёнком спасли в столице

29 Июля 2021 18:10
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Тонущих женщину с ребёнком спасли в столице

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Сегодня начальник Департамента по ЧС города Нур-Султан полковник гражданской защиты Куанар Базарбаев наградил героя, спасшего женщину и ребенка, благодарственным письмом и памятным подарком, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Департамента полиции столицы.

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Инцидент произошел 27 июля в районе Триатлон парка, где столичными спасателями в ходе патрулирования реки Есиль было замечено скопление людей. Незамедлительно подплыв к месту, было выяснено, что очевидцем из воды были спасены тонущие женщина и ребёнок.

Как было выяснено, женщина находилась на прогулке вместе с детьми, и в один момент увидела, что один из её сыновей упал в воду. Попытавшись спасти сына, протянула ему руку, но поскользнувшись, упала сама в воду.

В этот момент Бижұма Нұрақаев находился неподалеку. Услышав крики детей о помощи, не раздумывая, он подбежал и предпринял действия по спасению. К счастью, благодаря мужеству, проявленному героизму, ему удалось справиться с водной стихией и спасти женщину с ребенком.

Бижұма Нұрақаев, 1959 г.р., родился в Восточно-Казахстанской области, воспитывает двоих детей, имеет двоих внуков, работает на частном предприятии.


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#Нур-Султан   #МВД РК  
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