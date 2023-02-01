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Тонущих в реке женщину с собакой спасли в Астане

1 Февраля 2023, 08:20
Тонущих в реке женщину с собакой спасли в Астане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Тонущих в реке Есиль женщину с собакой спасли в Астане, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Instagram-акаунт ДЧС столицы.

31 января в 9:22 утра спасатели оперативно-спасательного отряда столичного ДЧС выехали на поступившее сообщение о том, что тонет собака в реке Есиль в районе улицы Кенесары.

Как оказалось, женщина прогуливалась с собакой, в какой-то момент питомец выбежал на реку и провалился под лед. Вслед за собакой побежала женщина, но попытка спасти животное не удалась, и женщина сама начала тонуть. Проходивший в это время мимо мужчина до прибытия спасателей спас женщину.

«К моменту прибытия подразделений ДЧС собака все ещё была в воде, незамедлительно спасатели приступили к извлечению собаки из воды. Операция по спасению завершилась благополучно, собаку передали хозяйке. Женщина и питомец находятся в удовлетворительном состоянии, их жизни ничего уже не угрожает», - сообщили в ДЧС.


Фото: instagram.com/tjd_astana

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