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вчера 23:35
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вчера 21:00
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вчера 20:35
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вчера 16:45
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Тонущего верблюжонка спасли гвардейцы в Актау
АКТАУ. КАЗИНФОРМ - Бойцы Нацгвардии провели успешную операцию по спасению верблюжонка, который провалился в глубокую яму с водой в пригороде Актау. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу РгК «Батыс» Национальной гвардии РК.
«Инцидент произошел днем вблизи учебного центра воинской части 6656 РгК «Батыс» Национальной гвардии Республики Казахстан. В глубокую яму с водой и грязью провалился верблюжонок. Когда хозяин заметил, что его питомец оказался в беде, он бросился на помощь животному. На крики о помощи прибежали бойцы Нацгвардии воинской части 3502, которые находились на учебном полигоне, где сдавали итоговую проверку по огневой подготовке.
Когда гвардейцы прибыли, то животное уже находились по шею в грязи. Хозяин совместно с бойцами Нацгвардии обвязали верблюжонка тросом и аккуратно вытащили из ямы. Во время спасательной операции верблюжонок вел себя довольно напряженно, он заметно нервничал, издавая испуганные крики», - рассказали в пресс-службе РгК «Батыс».
Операция спасения продлилась в течение 2 минут и увенчалась успехом. Уже через несколько минут животное встало на ноги. Верблюжонок не пострадал.
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