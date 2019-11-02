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Тонущего верблюжонка спасли гвардейцы  в  Актау

2 Ноября 2019 09:43
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Тонущего верблюжонка спасли гвардейцы  в  Актау

АКТАУ. КАЗИНФОРМ - Бойцы Нацгвардии провели успешную операцию по спасению верблюжонка, который провалился в глубокую яму с водой в пригороде Актау. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу РгК «Батыс» Национальной гвардии РК.

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«Инцидент произошел днем вблизи учебного центра воинской части 6656 РгК «Батыс» Национальной гвардии Республики Казахстан. В глубокую яму с водой и грязью провалился верблюжонок. Когда хозяин заметил, что его питомец оказался в беде, он бросился на помощь животному. На крики о помощи прибежали бойцы Нацгвардии воинской части 3502, которые находились на учебном полигоне, где сдавали итоговую проверку по огневой подготовке.

Когда гвардейцы прибыли, то животное уже находились по шею в грязи. Хозяин совместно с бойцами Нацгвардии обвязали верблюжонка тросом и аккуратно вытащили из ямы. Во время спасательной операции верблюжонок вел себя довольно напряженно, он заметно нервничал, издавая испуганные крики», - рассказали в пресс-службе РгК «Батыс».

Операция спасения продлилась в течение 2 минут и увенчалась успехом. Уже через несколько минут животное встало на ноги. Верблюжонок не пострадал.

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Ключевые слова: Мангистауская область,
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