Тонущего в Урале ребенка спас прохожий в Атырау

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - Ребенок вышел на прогулку с бабушкой и играл на набережной реки Урал. В какой-то момент он поскользнулся и упал в холодную воду, где течением его начало относить от берега, передает МИА «Казинформ».

«По счастливой случайности по набережной в этот момент проходил наш сотрудник - заместитель руководителя Атырауского городского управления санитарно-эпидемиологического контроля Мурат Камзин. Не раздеваясь, он прыгнул в воду и вынес на берег тонущего мальчика», - сообщает пресс-служба департамента СЭК по Атырауской области.

За отважный поступок от имени Комитета санитарно-эпидемиологического контроля Министерства здравоохранения РК Мурату Камзину будет вручена специальная награда. Департамент санитарно-эпидемиологического контроля Атырауской области, все городские и районные управления выражают особую благодарность своему коллеге за спасение жизни ребенка.