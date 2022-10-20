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Тонущего в Урале ребенка спас прохожий в Атырау

Автор:  
Виктор Сутягин
20 Октября 2022, 12:46
Тонущего в Урале ребенка спас прохожий в Атырау

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - Ребенок вышел на прогулку с бабушкой и играл на набережной реки Урал. В какой-то момент он поскользнулся и упал в холодную воду, где течением его начало относить от берега, передает МИА «Казинформ».

«По счастливой случайности по набережной в этот момент проходил наш сотрудник - заместитель руководителя Атырауского городского управления санитарно-эпидемиологического контроля Мурат Камзин. Не раздеваясь, он прыгнул в воду и вынес на берег тонущего мальчика», - сообщает пресс-служба департамента СЭК по Атырауской области.

За отважный поступок от имени Комитета санитарно-эпидемиологического контроля Министерства здравоохранения РК Мурату Камзину будет вручена специальная награда. Департамент санитарно-эпидемиологического контроля Атырауской области, все городские и районные управления выражают особую благодарность своему коллеге за спасение жизни ребенка.


Атырауская область   Происшествия   Спасение   Атырау  
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