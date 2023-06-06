Тонущего ребенка спасли в Астане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Сотрудники департамента по чрезвычайным ситуациям спасли тонущего ребенка в Астане. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ДЧС города Астаны.

4 июня спасатели оперативно-спасательного отряда Константин Новокшанов и Омирбай Нуржан в ходе патрулирования территории ЖК «Akbulak Riviera» на реке Есиль увидели мальчика, прыгнувшего в воду с пирса. Оперативно прибыв на место происшествия, благодаря слаженным и профессиональным действиям, ребенка 2013 года рождения благополучно спасли из воды и оказали первую медицинскую помощь.

«Департамент по ЧС города Астаны в очередной раз призывает быть бдительными, не купаться в несанкционированных местах, не нарушать правила безопасности на водоемах, не купаться в нетрезвом виде, не оставлять детей без присмотра, не прыгать в воду с мостов и лодок, пирсов, не плавать за ограждающими знаками. Берегите себя и своих детей», - призвали в ДЧС.