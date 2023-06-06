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    14:14, 06 Июнь 2023 | GMT +6

    Тонущего ребенка спасли в Астане

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    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Сотрудники департамента по чрезвычайным ситуациям спасли тонущего ребенка в Астане. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ДЧС города Астаны.

    4 июня спасатели оперативно-спасательного отряда Константин Новокшанов и Омирбай Нуржан в ходе патрулирования территории ЖК «Akbulak Riviera» на реке Есиль увидели мальчика, прыгнувшего в воду с пирса. Оперативно прибыв на место происшествия, благодаря слаженным и профессиональным действиям, ребенка 2013 года рождения благополучно спасли из воды и оказали первую медицинскую помощь.

    «Департамент по ЧС города Астаны в очередной раз призывает быть бдительными, не купаться в несанкционированных местах, не нарушать правила безопасности на водоемах, не купаться в нетрезвом виде, не оставлять детей без присмотра, не прыгать в воду с мостов и лодок, пирсов, не плавать за ограждающими знаками. Берегите себя и своих детей», - призвали в ДЧС.


    Теги:
    Спасение МЧС Происшествия Происшествия, ЧС Астана
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