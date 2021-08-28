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Тонущего парня вытащили из воды костанайские спасатели

28 Августа 2021 02:41
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Тонущего парня вытащили из воды костанайские спасатели

КОСТАНАЙ.КАЗИНФОРМ — В Костанае спасатели во время патруля спасли тонущего молодого человека, передаёт корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ДЧС области.

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Спасатели оперативно-спасательного отряда города Костаная круглосуточно несут дежурство. Жарким летом каждый спешит на пляж, а в выходные собираются большое количество людей и за их безопасность отвечают спасатели.

«26 августа т.г. в одном из очередных дежурств в районе центрального пляжа спасатели проводили беседы с отдыхающими. По словам спасателей, профилактику безопасного отдыха прослушали 39 человек, из них 16 детей. Раздали 35 листовок и внезапно услышали крики о помощи. Подросток 2001 года рождения купался в послеобеденное время на реке Тобол. Спасатели бросились спасать парня, который периодически скрывался под воду. С помощью моторного судна и спасательного круга, прыгнув за тонущим, вытащили парня на борт и доставили на берег. Затем оказали первую медицинскую помощь в виде искусственного дыхания и передали родственникам», - отметили в ведомстве.

Как известно, сейчас здоровью парня ничего не грозит, самочувствие стабильное. Когда он пришел в себя, то первым делом поблагодарил своих спасителей, что подарили ему шанс выжить.

В ДЧС отмечают, что люди, не рассчитав свои силы, могут заплыть далеко от берега и тем самым попадают в чрезвычайные ситуации. К тому же спасатели замечают, что основные сложности возникают с людьми в состоянии алкогольного опьянения.



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#Костанайская область   #Происшествия   #Спасение  
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Автор:

Жанна Мусабаева

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