Тонущего парня спасли кызылординские полицейские

КЫЗЫЛОРДА. КАЗИНФОРМ - Начальник отделения местной полицейской службы Жалагашского районного отдела полиции Ержан Абдраманов и старший инспектор группы патрульной полиции Ернур Отеш производили объезд территории. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал POLISIA.KZ.

К машине подбежал местный житель и сообщил, что в канале «Северный«в населенном пункте Бухарбай-батыр тонет человек. Сотрудники полиции действовали оперативно и слаженно. Е. Абдраманов бросился в воду и, проплыв около десяти метров, вытащил тонущего на берег. После чего оказал ему первую помощь. Установлено, что местный житель вышел на обочину канала и по неосторожности упал в воду. Он оказался студентом одного из вузов.