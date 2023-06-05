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Тонущего парня спасли кызылординские полицейские

Редактор:  
Гульмира Байзакова
5 Июня 2023, 20:36
Тонущего парня спасли кызылординские полицейские Фото: пресс-служба ДП Кызылординской области

КЫЗЫЛОРДА. КАЗИНФОРМ - Начальник отделения местной полицейской службы Жалагашского районного отдела полиции Ержан Абдраманов и старший инспектор группы патрульной полиции Ернур Отеш производили объезд территории. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал POLISIA.KZ.

К машине подбежал местный житель и сообщил, что в канале «Северный«в населенном пункте Бухарбай-батыр тонет человек. Сотрудники полиции действовали оперативно и слаженно. Е. Абдраманов бросился в воду и, проплыв около десяти метров, вытащил тонущего на берег. После чего оказал ему первую помощь. Установлено, что местный житель вышел на обочину канала и по неосторожности упал в воду. Он оказался студентом одного из вузов.

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Кызылординская область   МВД РК   Спасение  
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