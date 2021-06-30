Тонущего мужчину спасли двое жителей СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – Двое жителей Северо-Казахстанской области в минувшие выходные предотвратили гибель 50-летнего мужчины в реке Есиль, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации пресс-службы департамента по чрезвычайным ситуациям, трагедия едва не случилась в селе Новоникольское на несанкционированном пляже.

«37-летний Денис Алецкий и 31-летний Евгений Осипов находились недалеко от места происшествия. Заметили, как мужчина исчез под водой и не выныривал некоторое время. Первым его обнаружил Евгений. Вместе с другом вытащили на берег. Мужчина практически не дышал, тело начало синеть. Ребята незамедлительно приступили к оказанию первой медицинской помощи, сделали искусственное дыхание. Девушка позвонила по номеру 112 и сообщила о происшествии», - рассказали в пресс-службе.

На место прибыла скорая помощь, мужчину госпитализировали в областную больницу. Сейчас состояние пострадавшего стабильное.



