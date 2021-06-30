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    20:39, 29 Июнь 2021 | GMT +6

    Тонущего мужчину спасли двое жителей СКО

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    ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – Двое жителей Северо-Казахстанской области в минувшие выходные предотвратили гибель 50-летнего мужчины в реке Есиль, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    По информации пресс-службы департамента по чрезвычайным ситуациям, трагедия едва не случилась в селе Новоникольское на несанкционированном пляже.

    «37-летний Денис Алецкий и 31-летний Евгений Осипов находились недалеко от места происшествия. Заметили, как мужчина исчез под водой и не выныривал некоторое время. Первым его обнаружил Евгений. Вместе с другом вытащили на берег. Мужчина практически не дышал, тело начало синеть. Ребята незамедлительно приступили к оказанию первой медицинской помощи, сделали искусственное дыхание. Девушка позвонила по номеру 112 и сообщила о происшествии», - рассказали в пресс-службе.

    На место прибыла скорая помощь, мужчину госпитализировали в областную больницу. Сейчас состояние пострадавшего стабильное.



    Теги:
    Северо-Казахстанская область Происшествия, ЧС Происшествия
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