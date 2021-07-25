Тонущего 16-летнего юношу спасли военнослужащие в Семее
СЕМЕЙ. КАЗИНФОРМ - В Семее военнослужащие спасли 16-летнего юношу, которого уносило течением. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Semey News.
В пресс-службе ДЧС ВКО сообщили, что 25 июля военнослужащие войсковой части № 68303 Сагжан Мухтаров и Азамат Молдашев были задействованы в патрулировании на лодке и в пешем порядке вдоль берега реки Иртыш. В ходе патрулирования был замечен 16-летний парень, которого уносило сильное течение по направлению речного вокзала.
Сагжан Мухтаров надев спасательный жилет и обвязавшись спасательной веревкой, он бросился на помощь. В целях безопасности конец веревки держали его коллеги Азамат Молдашев, Талгат Кокабаев и Мейр Казбекулы, которые тем временем успели подплыть на лодке и перехватили Сагжана, удерживающего утопающего.
«Не рекомендуется купаться в запрещенных и опасных для этого местах. Не нужно заплывать далеко от берега, помощь может просто не успеть. Споры на дальность заплыва и длительность пребывания под водой могут привести к травмам либо к несчастному случаю. Необходимо правильно рассчитывать свои силы. Попав в сильное течение, не плывите против него, а наоборот, используя течение, плывите по течению к берегу. Опасно купаться в местах, где бьют ключи. Нужно помнить, что температура ключа круглый год одна и та же - 3-5 градусов тепла. Вхождение и прыжки в воду в разгоряченном и возбужденном состоянии, вследствие резкого перепада температуры, могут привести к судорожным явлениям и спазмам сосудов, в том числе головного мозга и сердца», — предупредили в ДЧС ВКО.
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