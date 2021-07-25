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Тонущего 16-летнего юношу спасли военнослужащие в Семее

25 Июля 2021 21:34
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Тонущего 16-летнего юношу спасли военнослужащие в Семее

СЕМЕЙ. КАЗИНФОРМ - В Семее военнослужащие спасли 16-летнего юношу, которого уносило течением. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Semey News.

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В пресс-службе ДЧС ВКО сообщили, что 25 июля ​ военнослужащие войсковой части № 68303 Сагжан Мухтаров ​ и Азамат Молдашев были задействованы ​ в патрулировании на лодке и в пешем порядке вдоль берега реки ​ Иртыш. В ходе патрулирования был замечен 16-летний парень, которого уносило сильное течение по направлению речного вокзала.

Сагжан Мухтаров ​надев спасательный жилет и обвязавшись спасательной веревкой, он бросился на помощь. В целях безопасности конец веревки держали его коллеги ​ Азамат Молдашев,​ Талгат Кокабаев и Мейр Казбекулы, которые тем временем успели подплыть на лодке и перехватили Сагжана, удерживающего утопающего.

«Не рекомендуется купаться в запрещенных и опасных для этого ​ местах.​ Не нужно заплывать далеко от берега, помощь может просто не успеть.​ Споры на дальность заплыва и длительность пребывания под водой могут привести к​ травмам либо к несчастному случаю. Необходимо правильно рассчитывать свои силы. Попав в сильное течение, не плывите против него, а наоборот, используя течение, плывите по течению к берегу.​ Опасно купаться в местах, где​ бьют ключи. Нужно помнить, что температура ключа круглый год одна и та же - 3-5 градусов тепла. ​ Вхождение и прыжки в воду в разгоряченном и возбужденном состоянии, вследствие резкого перепада температуры, могут привести​ к судорожным явлениям и спазмам сосудов, в том числе головного мозга и сердца», — предупредили в ДЧС ВКО.


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#Восточно-Казахстанская область   #Происшествия   #МЧС  
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