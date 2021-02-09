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    22:48, 08 Февраль 2021 | GMT +6

    Тонны чужого картофеля продал работник товарищества в Павлодаре

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    ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ – В городе Павлодаре работник товарищества с ограниченной ответственностью подозревается в краже 20 тонн картофеля, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

    «По подозрению в краже задержан работник одного из ТОО Павлодарской области, который подозревается в том, что продал 20 тонн картофеля на общую сумму 2 200 000 тенге», - рассказал заместитель начальника департамента полиции Павлодарской области Рашад Утеуов.

    В пресс-службе департамента полиции добавили, что по этому факту проводится досудебное расследование по части третьей статьи 188 «Кража» Уголовного кодекса Республики Казахстан.

    «Необходимо быть внимательными при найме на работу сотрудников, в противном случае нечистые на руку работники могут сами похитить доверенное им имущество», - добавили в ДП региона.


    Теги:
    МВД РК Борьба с преступностью Общество Правоохранительные органы Павлодарская область
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