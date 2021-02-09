Тонны чужого картофеля продал работник товарищества в Павлодаре

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ – В городе Павлодаре работник товарищества с ограниченной ответственностью подозревается в краже 20 тонн картофеля, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

«По подозрению в краже задержан работник одного из ТОО Павлодарской области, который подозревается в том, что продал 20 тонн картофеля на общую сумму 2 200 000 тенге», - рассказал заместитель начальника департамента полиции Павлодарской области Рашад Утеуов.

В пресс-службе департамента полиции добавили, что по этому факту проводится досудебное расследование по части третьей статьи 188 «Кража» Уголовного кодекса Республики Казахстан.

«Необходимо быть внимательными при найме на работу сотрудников, в противном случае нечистые на руку работники могут сами похитить доверенное им имущество», - добавили в ДП региона.