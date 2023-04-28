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Тонну рыбы незаконно перевозили рыбаки в Атырауской области

Редактор:  
Малика Сафаргалиева
28 Апреля 2023, 02:14
Тонну рыбы незаконно перевозили рыбаки в Атырауской области Фото: polisia.kz

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - Атырауские полицейские задержали подозреваемых в незаконной перевозке более 1 тонны рыбы, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Polisia.kz.

«22 апреля на реке Шарон Курмангазинского района при досмотре лодки, находящейся под управлением жителей района 1987 и 1991 годов рождения, изъяты сазан, сом, судак и другие виды частиковых рыб общим весом 1 203 кг», - сообщили в пресс-службе департамента полиции региона.

Проводится досудебное расследование по части 3 статьи 335 УК РК.


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