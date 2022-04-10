Тонну рыбы изъяли за неделю у браконьеров в Атырау

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - За первую неделю стартовавшей в Атырау рыбоохранной операции «Бекире-2022» из незаконного оборота изъята почти тонна рыбы. По фактам браконьерства возбуждено 4 уголовных дела, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

«С начала операции инспекторами Жайык-Каспийской межобластной бассейновой инспекции рыбного хозяйства совместно с сотрудниками правоохранительных, природоохранных органов и пограничной службы КНБ РК выявлен 101 факт нарушения природоохранного законодательства. К административной ответственности привлечено 80 человек. Кроме того, 4 дела направлены в административные судебные органы. По фактам незаконного рыболовства возбуждено 4 уголовных дела. На нарушителей наложен штраф в размере около 1,5 млн тенге.

Из незаконного оборота изъяты почти тонна рыбы, 33 единицы орудий лова и 33 плавсредств. В результате ежедневного траления русла реки Урал и морской акватории из водоемов было извлечено 94 незаконных орудия лова рыбы», - сообщил официальный представитель Комитета рыбного хозяйства МЭГПР РК Аслан Женисулы.

Напомним, широкомасштабная рыбоохранная операция «Бекире-2022» традиционно проходит с апреля по май месяцы при непосредственном участии всех правоохранительных и природоохранных органов региона.