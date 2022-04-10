Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Экология

Тонну рыбы изъяли за неделю у браконьеров в Атырау

Автор:  
Виктор Сутягин
10 Апреля 2022, 23:02
Тонну рыбы изъяли за неделю у браконьеров в Атырау

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - За первую неделю стартовавшей в Атырау рыбоохранной операции «Бекире-2022» из незаконного оборота изъята почти тонна рыбы. По фактам браконьерства возбуждено 4 уголовных дела, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

«С начала операции инспекторами Жайык-Каспийской межобластной бассейновой инспекции рыбного хозяйства совместно с сотрудниками правоохранительных, природоохранных органов и пограничной службы КНБ РК выявлен 101 факт нарушения природоохранного законодательства. К административной ответственности привлечено 80 человек. Кроме того, 4 дела направлены в административные судебные органы. По фактам незаконного рыболовства возбуждено 4 уголовных дела. На нарушителей наложен штраф в размере около 1,5 млн тенге.

Из незаконного оборота изъяты почти тонна рыбы, 33 единицы орудий лова и 33 плавсредств. В результате ежедневного траления русла реки Урал и морской акватории из водоемов было извлечено 94 незаконных орудия лова рыбы», - сообщил официальный представитель Комитета рыбного хозяйства МЭГПР РК Аслан Женисулы.

photo

Напомним, широкомасштабная рыбоохранная операция «Бекире-2022» традиционно проходит с апреля по май месяцы при непосредственном участии всех правоохранительных и природоохранных органов региона.

photo


Атырауская область   Экология   Другие государственные органы  
Лента новостей
Читайте также
Новости партнеров
Популярно
Сильные дожди идут в СКО
Сильные дожди идут в СКО
Заморозки прогнозируют в СКО
Заморозки прогнозируют в СКО
Казахстан сотворил сенсацию в отборе Евро-2024 по футболу
Казахстан сотворил сенсацию в отборе Евро-2024 по футболу
Юрий Ильин допрошен по делу о пожарах в области Абай
Юрий Ильин допрошен по делу о пожарах в области Абай
Тимур Бекмамбетов обратился к акимам областей
Тимур Бекмамбетов обратился к акимам областей
Абат Аймбетов забил гол в ворота Северной Ирландии
Абат Аймбетов забил гол в ворота Северной Ирландии
Какие позиции занимают казахстанские боксеры в рейтинге WBC
Какие позиции занимают казахстанские боксеры в рейтинге WBC
166 человек стали жертвами аномальной жары в Индии
166 человек стали жертвами аномальной жары в Индии
За что штрафуют отдыхающих людей в Акмолинской области
За что штрафуют отдыхающих людей в Акмолинской области