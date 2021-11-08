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Тонну рыбы изъяли полицейские у браконьера в Алматинской области

8 Ноября 2021 16:25
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Тонну рыбы изъяли полицейские у браконьера в Алматинской области

ТАЛДЫКОРГАН. КАЗИНФОРМ – Тонну рыбы изъяли полицейские у браконьера в Алматинской области, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

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Сотрудники природоохранной полиции ДП Алматинской области совместно с сотрудниками Балкаш-Алакольской межобластной бассейновой инспекции рыбного хозяйства во время ОПМ «Браконьер» задержали транспортное средство, в котором находилось около тонны незаконно добытой рыбы. Каких-либо документов на груз у водителя не оказалось.

«В ходе ОПМ была остановлена автомашина «Mercedes-Benz Sprinter». При проверке кузова автомашины было обнаружено большое количество рыбы разных видов, общим весом около одной тонны», – сообщил старший инспектор по ОП ГПП УМПС ДП Алматинской области Серик Байгозинов. Изъятая рыба была сдана в специальный приемник, а материалы по делу переданы в Балкаш-Алакольскую межобластную бассейновую инспекцию для дальнейшей передачи в суд и принятия соответствующего решения.

«По общим подсчетам в указанном транспортном средстве обнаружено 14 кг судака, более 21 кг сазана и около 800 кг леща и т.д. Сумма нанесенного вреда природным ресурсам составляет 523 тысячи тенге. 38-летний подозреваемый вину признает полностью», – дополнил Байгозинов.

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#Алматинская область   #Происшествия  
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