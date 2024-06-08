РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    23:23, 07 Июнь 2024 | GMT +6

    Тонну рыбы без документов перевозил житель Акмолинской области

    пресс-служба ДП Акмолинской области
    Фото: пресс-служба ДП Акмолинской области

    В Акмолинской области остановлена машина с тонной рыбы без разрешительных документов. Предварительная сумма ущерба составила более 7 млн тенге, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Как сообщили в пресс-службе департамента полиции Акмолинской области, автомашина марки «ГАЗ-3302» была остановлена 4 июня на автодороге «Астана — Коргалжын». За рулем находился 34-летний житель поселка Коргалжын.

    пресс-служба ДП Акмолинской области
    Фото: пресс-служба ДП Акмолинской области

    — При проверке кузова автомобиля было обнаружено 1000 кг рыбы различных пород, упакованной в мешки, при этом разрешительные документы у владельца автомобиля на рыбу отсутствовали. Предварительная сумма ущерба составила более 7 млн тенге, — поделились в ведомстве.

    Полицейские начали досудебное расследование по ч. 3 ст. 335 УК РК «Незаконная добыча водных ресурсов».

    Напомним, с 1 по 10 июня в Акмолинской области проводится оперативно-профилактическое мероприятие «Правопорядок», в рамках которого осуществляется патрулирование населенных пунктов, административных районов и дач.

    Теги:
    Закон и право Регионы Казахстана Контрабанда Акмолинская область
    Оксана Матасова
    Автор
    Оксана Матасова
    Сейчас читают
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!