Тонну рыбы без документов перевозил житель Акмолинской области

В Акмолинской области остановлена машина с тонной рыбы без разрешительных документов. Предварительная сумма ущерба составила более 7 млн тенге, передает корреспондент агентства Kazinform.

Как сообщили в пресс-службе департамента полиции Акмолинской области, автомашина марки «ГАЗ-3302» была остановлена 4 июня на автодороге «Астана — Коргалжын». За рулем находился 34-летний житель поселка Коргалжын.

Фото: пресс-служба ДП Акмолинской области

— При проверке кузова автомобиля было обнаружено 1000 кг рыбы различных пород, упакованной в мешки, при этом разрешительные документы у владельца автомобиля на рыбу отсутствовали. Предварительная сумма ущерба составила более 7 млн тенге, — поделились в ведомстве.

Полицейские начали досудебное расследование по ч. 3 ст. 335 УК РК «Незаконная добыча водных ресурсов».

Напомним, с 1 по 10 июня в Акмолинской области проводится оперативно-профилактическое мероприятие «Правопорядок», в рамках которого осуществляется патрулирование населенных пунктов, административных районов и дач.