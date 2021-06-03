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    14:27, 03 Июнь 2021 | GMT +6

    Тонну осетра изъяли у браконьеров в Атырауской области

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    АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - В Атырауской области прошло оперативно-профилактическое мероприятие «Бекіре-2021». Выявлено 246 административных правонарушений, связанных с незаконным оборотом рыбы, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

    В ходе мероприятия стражи порядка изъяли две тонны рыбы, в том числе одну тонну осетровых пород, 239 орудий лова и 12 водных инструментов.

    За время мероприятия «Бекіре-2021» возбуждено 16 уголовных дел.

    «В ходе мероприятия функционировало 35 мобильных групп на республиканских автодорогах Астраханского, Актюбинского, Уральского направления, областного Индерского назначения, а также на автомобильных дорогах на территории города. В областном центре в целях обеспечения общественной безопасности и профилактики незаконного рыболовства на набережной реки Урал было организовано патрулирование восьми пеших маршрутов в две смены. Кроме того, для пресечения незаконного вылова рыбы велось наблюдение 22 камерами видеонаблюдения Центра оперативного управления городского управления полиции, расположенного на берегу реки Урал», – сообщил начальник Департамента полиции Атырауской области Камза Умбеткалиев.

    Отметим, что незаконно выловленная рыба, изъятая полицейскими, была передана осетровому заводу.


    Теги:
    Атырауская область Борьба с преступностью Экология
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