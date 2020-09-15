Тонну мусора собрали волонтеры в Нур-Султане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Волонтеры совместно с воспитанниками семейных дворовых клубов «Замандас» собрали мусор близ озера Талдыколь и района Жагалау в Нур-Султане, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В общей сложности активисты очистили от мусора территорию протяженностью в 1 км и собрали 1 тонну мусора. В рамках экоквеста активисты лиги также провели мастер-класс для родителей и детей по сортировке отходов. По итогам мероприятия воспитанникам клубов «Замандас» были вручены подарки.

«Наша задача привлечь внимание детей и их родителей к экологическим проблемам окружающей среды, показать необходимость бережного отношения к природе, научить правильно сортировать мусор для дальнейшей переработки и показать пример работы в команде», - сказала проектный менеджер Центра социального взаимодействия и коммуникаций Ажар Абдиева.

Отметим, что экоквест - ежегодное мероприятие. В 2019 году в рамках квеста было собранно 18 тонн мусора.

«Для нас это стало первым совместным оффлайн-мероприятием после ослабления карантина. Многие дети и родители не виделись с лета, и было трогательно наблюдать, как дети смогли впервые вживую увидеться со своими педагогами, которые занимались с ними в онлайн. Хочется отметить хорошую организацию и логистику, а финальное вручение подарков стало приятным сюрпризом для детей. Фитнес-браслеты останутся с ними как помощники в ведении здорового образа жизни», - отметила заместитель директора Общественного фонда «Замандас 21» Ксения Радионова.