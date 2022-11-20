Тонну баурсаков раздали жителям Усть-Каменогорска на избирательных участках

20 Ноября 2022, 12:43

20 Ноября 2022, 12:43

Тонну баурсаков раздали жителям Усть-Каменогорска на избирательных участках

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ - Жителей областного центра Восточного Казахстана тепло встречали на избирательных участках. Тонну баурсаков раздали пришедшим сегодня отдать свой голос за кандидата в президенты страны. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на инфоцентр ВКО.

Многих устькаменогорцев, направившихся утром 20 ноября на выборы, ждал приятный сюрприз. На избирательных участках было организовано бесплатное угощение казахским национальным блюдом.

«Это выглядит замечательно! – делится впечатлением жительница Усть-Каменогорска Анна. – Ведь баурсак - это тоже в какой-то мере символ нашей страны. И выборы, демократия, независимость – это тоже наш символ. Вот и получается – свободная страна со своими традициями. Очень, кстати, вкусными!».

Угощение в знаменательный день было организовано предпринимателями города на 112 избирательных участках.

Горячим чаем и теплыми баурсаками встречали избирателей и на участках в Катон-Карагайском районе. Предпринимательница села Улкен Нарын Айтжамал Нурпеисова угощала своей продукцией земляков.

«Сегодня радостный день для нашей страны. Так тепло и радушно встречают всех голосующих, спасибо за это! Светлого будущего нашей республике, пусть молодежь страны будет достойной и успешной! Я верю в яркое завтра нашего Казахстана!» – сказала местная жительница Гулнази Амангулова.